Ricette all’italiana: filetto di salmone in crosta di nocciole

Michela Alfieri nella puntata di oggi 9 dicembre 2020 di Ricette all’italiana ha suggerito la ricetta del filetto di salmone in crosta di nocciole. In collegamento c’è sempre Anna Moroni che controlla tutta la preparazione del salmone in crosta ma anche come si comporta in cucina Annalisa Mandolini. In questo periodo Anna Moroni propone la sua ricetta dalla cucina di casa sua ma non perde un attimo del resto della puntata. Un secondo piatto perfetto a base di pesce ma accanto al filetto di salmone al forno mettiamo anche un contorno semplice, una crema di patate con il formaggio fresco caprino. Non perdete questa e le altre ricette in tv.

RICETTE ALL’ITALIANA 9 DICEMBRE 2020 – LA RICETTA DEL FILETTO DI SALMONE IN CROSTA DI NOCCIOLE

Ingredienti: 800 g filetto di salmone, 100 g granella di nocciole, 50 g di mollica di pane, 600 g di patate, estratto di zenzero, 2 cipolle rosse, 30 g di burro, 30 g di zucchero di canna, 100 g di formaggio caprino fresco, 1 rametto di timo, sale, pepe e olio

Preparazione: aromatizziamo la mollica di pane con un po’ di olio, la granella di nocciole e l’essenza di zenzero.

Peliamo le patate a pasta gialla, tagliamo a cubetti e lessiamo.

Abbiamo il filetto di salmone e lo impaniamo bene con la panatura, con la mollica appena aromatizzata. Schiacciamo bene, facciamo in modo di fare aderire la panatura al pesce. Disponiamo nella teglia e mettiamo in forno a 200 gradi modalità grill.

In padella scaldiamo un filo di olio di oliva, aggiungiamo le cipolle tagliate a fettine, uniamo il burro e lo zucchero di canna, facciamo caramellare le cipolle. Facciamo cuocere il tempo che preferiamo, la Alfieri le preferisce ben cotte.

Togliamo il salmone dal forno. Scoliamo le patate cotte, versiamo nella ciotola, aggiungiamo il formaggio caprino fresco e schiacciamo con la forchetta.

Serviamo il filetto di salmone con la crema di patate su cui aggiungiamo le cipolle.