Frittelle di persico con verdurine, la ricetta di Francesca Marsetti

Frittura di verdurine miste di Francesca Marsetti, la ricetta delle frittelle di persico con verdurine, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 28 dicembre 2020. Anche Evelina Flachi suggerisce di mangiare del buon pesce persico ma certo la frittura non è il massimo tra Natale e Capodanno. Con la Marsetti in cucina come sempre si ride tanto, la chef è sempre single, così racconta confidando che passerà il Capodanno con il suo adorato cane. Tutti single con il cane ma intanto nella cucina di E’ sempre mezzogiorno si preparano tutti i piatti per chiudere con gusto questo 2020. Verdurine glassate, pesce fritto ed ecco le frittelle di pesce persico con le verdurine glassate in padella. Non perdete questa e le altre ricette di oggi di E’ sempre mezzogiorno, le ultime ricette del 2020.

RICETTE FRANCESCA MARSETTI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FRITTELLE PERSICO E VERDURINE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le verdurine a bastoncini. Mettiamo un pizzico di sale e pepe alle verdure in padella con un po’ di olio, facciamo saltare ma lasciamo croccanti e poi aggiungiamo anche il miele e l’aceto, lasciamo andare il tempo di glassare il tutto. Le verdurine sono pronte.

Mescoliamo la farina di grano tenero con la farina della polenta. In una ciotola sbattiamo le uova con un po’ di sale. Passiamo i filetti di pesce prima nella farina, poi nell’uovo e di nuovo nel mix di farine. Friggiamo il pesce in abbondante olio di semi di arachide, scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Serviamo subito le frittelle di pesce persico, caldissime, perfette per grandi e bambini. Serviamo le verdurine glassate con il miele accanto alle frittelle di pesce. Se vogliamo possiamo rendere il piatto più leggero e le verdurine non le saltiamo in padella, non aggiungiamo il miele.