Acciughe ripiene e fritte di Ivano Ricchebono, le ricette E’ sempre mezzogiorno

La ricetta delle acciughe ripiene e fritte di Ivano Ricchebono è il piatto di oggi 11 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Una ricetta di un secondo piatto fritto nonostante questa sia la settimana dei buoni propositi, della dieta dopo le feste. Grandi risate nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici che combina qualche disastro rompendo il bicchiere mentre frulla. Ivano Ricchebono borbotta ma alla fine come sempre mostra un piatto golosissimo. Facciamo con lo chef genovese le acciughe con un ripieno di patate e non solo, ovviamente fritte. Seguiamo nel dettaglio come si fanno le acciughe farcite e fritte di Ricchebono per le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI IVANO RICCHEBONO – ACCIUGHE RIPIENE E FRITTE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: versiamo il lemon grass nella panna e sul fuoco facciamo ridurre almeno di 1/3, poi filtriamo.

In una ciotola mettiamo in ammollo la colla di pesce, aggiungiamo nella riduzione e facciamo sciogliere mescolando, mettiamo in frigo e abbiamo la salsa lemon grass.

In padella versiamo un pochino di olio, l’aglio e un po’ di acciughe sotto sale dissalate, un po’ di burro e uniamo le acciughe fresche. Facciamo andare un pochino e aggiungiamo le patate già lessate, pelate e tagliate a pezzi. Facciamo cuocere, questo sarà il nostro ripieno.

Ammolliamo il pane nel latte, strizziamo e aggiungiamo al composto con le patate, frulliamo il tutto con il frullatore a immersione.

Ovviamente abbiamo già pulito le acciughe fresche, le farciamo con il ripieno.

Chiudiamo le acciughe a panino e passiamo prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pane grattugiato. Le dobbiamo chiudere bene pressando un po’. Friggiamo le acciughe ripiene in olio abbondante e ben caldo. Le dobbiamo ben dorare, facciamo attenzione a lasciarle un pochino di più in cottura perché il calore deve arrivare fino al ripieno. Scoliamo su carta da cucina. Saliamo un pochino senza esagerare.

Serviamo con gocce di salsa lemon grass le golose acciughe ripiene e fritte.