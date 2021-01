Involtini di pesce spada la ricetta di Fabio Potenzano

La ricetta di Fabio Potenzano degli involtini di pesce spada è il secondo piatto di oggi 14 gennaio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Tra le ricette siciliane di Potenzano non può certo mancare il pesce spada così come non possono mancare arancia, pinoli, menta, uvetta ma anche il formaggio. Sì con il pesce spada ci va il formaggio, finalmente Fabio Potenzano con le sue ricette a E’ sempre mezzogiorno ci mostra anche questo. Non perdete questa ricetta degli involtini di pesce spada e le altre ricette di oggi, le ricette del giovedì di Rai 1 con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI FABIO POTENZANO DEGLI INVOLTINI DI PESCE SPADA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mollica di pone a dadini e senza crosta, formaggio primosale al pistacchio, uvetta, menta tritata, pinoli, scorza di arancia, succo di arancia e i ritagli di pesce spada saltati in padella con un po’ di olio e l’aglio tritato e sfumato con il vino, mescoliamo il tutto e abbiamo il ripieno

Tra due fogli di carta forno battiamo le fettine di pesce spada oppure bagniamo con un po’ di acqua le fettine di pesce per far scivolare il batticarne.

Farciamo le fettine di pesce con il ripieno e arrotoliamo ottenendo gli involtini. Ungiamo con l’olio e passiamo nel mix di pane grattugiato e granella di pistacchi.

Disponiamo nella teglia. Tagliamo l’arancia a fettine con tutta la buccia e aggiungiamo tra gli involtini e mettiamo in forno a 180 gradi per 12 minuti.

In padella aglio tritato, filetti di acciughe, olio e facciamo andare per ottenere la salsa dei carciofi. Le acciughe si devono sciogliere aggiungendo anche un pochino di acqua. Aggiungiamo il prezzemolo fresco tritato al coltello. Puliamo i carciofi e tagliamo a metà con tutto il gambo e lessiamo. Scoliamo e passiamo in padella con il sughetto. Serviamo gli involtini con i carciofi e spicchi di arancia pelati a vivo.