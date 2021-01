Giusina in cucina suggerisce la ricetta dei carciofi a viddanedda

Le nuove ricette di Giusina in cucina del 16 gennaio 2021 iniziano con la ricetta dei carciofi a viddanedda, ovvero carciofi alla villanella. E’ un secondo piatto povero ma fa bene, è gustoso ed è anche semplice da preparare. Il carciofo può essere con o senza le spine, Giusina spiega la differenza e racconta del 25 aprile, della sagra del carciofo che conosce bene. I carciofi con il ripieno di pane grattugiato, prezzemolo, aglio e anche dadini di formaggio, un’ottima idea, una delle ricette siciliane da provare subito, la ricetta palermitana semplice semplice. Facciamo attenzione, puliamo bene i carciofi, togliamo tutte le parte più dure. Cuociamo con attenzione, la cottura non è veloce altrimenti restano duri. Ecco la ricetta dei carciofi di Giusina in cucina.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – LA RICETTA DEI CARCIOFI

Ingredienti: carciofi, aglio, prezzemolo, acciughe, sale, pepe, pane grattugiato, tuma e olio di oliva

Preparazione: puliamo bene i carciofi togliendo tutta la parte dura e mettiamo intanto in acqua e limone per non farli annerire. Giusina non butta niente, cuoce anche i gambi dei carciofi.

In padella scaldiamo un po’ di olio e versiamo 100 g di pane grattugiato, dobbiamo tostare, uniamo anche il prezzemolo fresco tritato e le acciughe, lo spicchio di aglio triato e facciamo andare mescolando ogni tanto.

Allarghiamo i carciofi e inseriamo il condimento, aggiungiamo anche la tuma a dadini ma va bene anche il caciocavallo o altro formaggio.

In un tegame con i bordi alti versiamo un po’ di olio, disponiamo i carciofi in piedi e aggiungiamo anche due dita di acqua. Sui carciofi ancora un filo di olio. Cuociamo anche i gambi dei carciofi. Copriamo il tegame e facciamo cuocere per circa 30 – 40 minuti, fiamma moderata. I carciofi sono un po’ duri da cuocere quindi facciamo attenzione.