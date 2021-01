Ricette Cotto e Mangiato: spezzatino di tacchino con radicchio e pinoli

La ricetta di oggi 20 gennaio 2021 di Cotto e Mangiato è lo spezzatino di tacchino con radicchio e pinoli. Niente paura perché come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono facili e veloci, Tessa Gelisio nella sua cucina per Italia 1 propone ricette davvero alla portata di tutti. La ricetta dello spezzatino di tacchino Cotto e Mangiato può far pensare a una lunga cottura, non è così, il tacchino va di certo cotto bene ma in 35 minuti il piatto è servito, contorno compreso. C’è nel piatto anche il radicchio quindi magari può non essere necessario preparare un altro contorno. Cena o pranzo che sia non ci resta che provare la nuova ricetta di oggi di Cotto e Mangiato. Non perdete questa e le altre ricette in tv, non solo Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – SPEZZATINO DI TACCHONO RADICCHIO E PINOLI

Ingredienti: 500 g di spezzatino di tacchino, 150 g di radicchio, farina q.b., 10 g di pinoli, mezza cipolla, olio di oliva, sale

Preparazione: tagliamo il radicchio a fettine sottili dopo averlo lavato. Abbiamo lo spezzatino di tacchino già tagliato e lo passiamo nella farina. Tagliamo a fettine anche mezza cipolla che facciamo appassire nella padella con un po’ di olio di oliva.

In padella aggiungiamo adesso il tacchino e facciamo rosolare mescolando ogni tanto, solo dopo saliamo. Uniamo il radicchio e facciamo insaporire, saliamo ancora un pochino, facciamo cuocere con il coperchio. Togliamo il coperchio e lasciamo asciugare il tutto. Aggiungiamo i pinoli ed il secondo piatto di oggi di Tessa Gelisio è pronto da servire magari caldo a sarà ottimo anche freddo. In poco più di mezz’ora la cena è pronta ma è un piatto perfetto anche per il pranzo, un piatto di carne bianca che di certo piacerà anche ai bambini.