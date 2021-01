Nuggets di pollo di zia Cri, la ricetta di oggi E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei nuggets di pollo di zia è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 21 gennaio 2021, il secondo piatto perfetto per tutta la famiglia, il piatto a base di pollo che piace anche ai bambini. I nuggets di pollo non sono come le cotolette, per farli zia Cri prepara un composto frullato e anche una pastella. Antonella Clerici ovviamente assaggia i nuggets di pollo e li trova buonissimi. Con i consigli di E’ sempre mezzogiorno possiamo anche cuocere in forno i nuggets di carne invece di friggerli. Ecco tra le ricette di Zia Cri di oggi la ricetta per fare i nuggets con il pollo. Nn perdete la latte ricette in tv di oggi.

RICETTE ZIA CRI PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEI NUGGETS DI POLLO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: abbiamo il pane tostato che ammolliamo nel latte, strizziamo e mettiamo ne frullatore. Qui aggiungiamo anche il pollo a pezzi, la senape, la ricotta, sale e pepe. Frulliamo il tutto. Possiamo anche non mettere la senape se non ci piace così come possiamo sostituire la ricotta con un altro formaggio cremoso

Latte, uova e farina, mescoliamo il tutto e abbiamo una pastella che mettiamo in frigo, la facciamo ben raffreddare.

Con il composto frullato facciamo i nuggets aiutandoci con due cucchiai. Facciamo cadere i nuggets in un contenitore pieno di pane grattugiato, passiamo con delicatezza i nuggers nel pane grattugiato, quindi friggiamo nella padella con olio profondo e bollente. Facciamo cuocere bene girando spesso i nuggets, cuocendone pochi alla volta. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.

Possiamo anche cuocere in forno con un po’ di olio sulla teglia foderata con la carta forno e cuociamo a 180 gradi. Facciamo ben dorare.