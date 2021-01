Ricette Marco Bianchi: salmone su purè di patate e rapa rossa da E’ sempre mezzogiorno

Salmone su purè di rapa rossa e patate è la ricetta di Marco Bianchi di oggi 25 gennaio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Ogni tanto nella cucina di Rai 1 di Antonella Clerici torna arco Bianchi con le sue ricette della felicità, le ricette della salute. Il salmone è perfetto e Marco Bianchi lo cuoce al vapore e aggiunge il contorno colorato della crema di patate e rapa rossa, un purè delizioso, facile ovviamente da preparare, Marco lo ottiene frullando il tutto. In più anche delle quenelle di formaggio caprino e come sempre non mancano i preziosi consigli. Ecco la ricetta di oggi di Marco Bianchi con salmone purè di patate e rapa rossa. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, dalla ricetta della crostata multicolor alla ricetta dei filetto di maiale con le mele e anche i panini di oggi di Fulvio Marino.

RICETTE MARCO BIANCHI – LA RICETTA DEL SALMONE AL VAPORE CON PURE’ DI PATATE E RAPA ROSSA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: cuociamo i tranci di salmone a vapore, possiamo utilizzare l’acqua aromatizzata, lasciamo cuocere 7 o 8 minuti.

Passiamo alla crema di patate: lessiamo le patate, peliamo e tagliamo a pezzi, frulliamo con olio, sale un po’ di acqua, l’olio e aggiungiamo anche la rapa rossa a pezzi, ovviamente già cotta. Frulliamo aggiungendo se necessario altra acqua fino alla consistenza desiderata. La crema avrà un bellissimo colore. Evelina Flachi suggerisce di mangiare le rape rosse, poche calorie e fa benissimo.

In una ciotola lavoriamo il formaggio caprino morbido con l’aneto.Serviamo i tranci di salmone su una base di crema di patate e rapa rossa con quenelle di formaggio caprino, un filo di olio e aneto. Un secondo piatto completo perfetto per tutta la famiglia, ovviamente suggerito anche dalla dottoressa Evelina Flachi.