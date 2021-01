Cordon bleu di pollo di Zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno

La ricetta dei cordon bleu di zia Cri è il secondo piatto di oggi 28 gennaio 2021 di E’ sempre mezzogiorno che piacerà a tutti, grandi e bambini. Già le cotolette sono uno dei piatti preferiti dai bambini e non solo, immaginate le cotolette ripiene in modo perfetto. Come sempre le ricette di zia Cri nella cucina di E’ sempre mezzogiorno sono molto veloci, poco tempo a disposizione per spiegarle ma basta perché i cordon bleu sono davvero facili da fare. Il ripieno di formaggio e prosciutto cotto ed è la farcia classica ma ovviamente possiamo pensare anche ad altro. Ecco la ricetta di zia Cri di oggi, la ricetta dei cordon bleu di pollo con formaggio e prosciutto cotto.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL CORDON BLEU E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: 600 g di petto di pollo intero, 100 g di prosciutto cotto, 80 g di edamer

Preparazione: tagliamo il petto di pollo a metà e le due metà le apriamo a loro volta a libro. Se non ci riusciamo con un coltello ben affilato chiediamo aiuto al macellaio. Mettiamo poi il pollo aperto tra due fogli di carta forno e usiamo il batticarne, battiamo per rendere le fette sottili.

Farciamo il pollo con il formaggio edamer a fette e con le fette di prosciutto cotto. Richiudiamo e sigilliamo i bordi premendo bene.

Infariniamo il pollo ripieno nella farina e poi passiamo nelle uova sbattute che non saliamo. Passiamo alla fine nel pane grattugiato.