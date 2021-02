Pollo alla cuciniera è la ricetta di Ivano Ricchebono

La ricetta del pollo alla cuciniera di Ivano Ricchebono, la ricetta di E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 febbraio 2021. Ivano Ricchebono Propone un gustoso secondo piatto con il pollo a cui aggiunge il contorno perfetto, le patatine chips, sottili, fritte. In più c’è il sughino da preparare e la ricetta del pollo di E’ sempre mezzogiorno è davvero completa. Un’ottima idea dello chef di E’ sempre mezzogiorno per il pranzo o per la cena. Evelina Flachi suggerisce di imparare a conoscere il piatto. Quindi, se mangiamo le patatine fritte evitiamo magari sia il pane che la pasta. A questo punto non ci resta che preparare il pollo alla cuciniera e servire con il sughetto e le patatine croccanti.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO OGGI 8 FEBBRAIO 2021 – LA RICETTA DEL POLLO ALLA CUCINIERA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nel tegame facciamo sciogliere il burro con la cipolla tagliata e fettine, facciamo soffriggere, attenzione a non bruciare mai la cipolla. Aggiungiamo il pollo a pezzi (pollo tagliamo in 16 pezzi). In padella il pollo deve andarci stretto. Facciamo rosolare su tutti i lati e solo dopo sfumiamo con il vino bianco. Facciamo bene evaporare il vino e poi versiamo il brodo vegetale. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere 40/50 minuti. Saliamo e pepiamo.

Passiamo alle patate, le peliamo e tagliamo a fettine sottili, se possibile con la mandolina. Mettiamo nella ciotola con l’acqua per togliere l’amido. Quindi, scoliamo bene e asciughiamo con la carta da cucina. Friggiamo in olio di semi di arachidi profondo ben caldo. Facciamo dorare ma dobbiamo lasciare chiare, anche se croccanti.

Passiamo alle patate, le peliamo e tagliamo a fettine sottili, se possibile con la mandolina. Mettiamo nella ciotola con l’acqua per togliere l’amido. Quindi, scoliamo bene e asciughiamo con la carta da cucina. Friggiamo in olio di semi di arachidi profondo ben caldo. Facciamo dorare ma dobbiamo lasciare chiare, anche se croccanti. Ravioli di carne di Ivano Ricchebono, la ricetta genovese di E’ sempre mezzogiorno

Il pollo cotto lo togliamo dal tegame.

Nella ciotola rompiamo le uova e sbattiamo bene aggiungiamo il prezzemolo tritato, uniamo anche il succo di limone. Uniamo anche due cucchiaini di farina 00, in questo modo non straccia. Versiamo il composto nel fondo di cottura del pollo bollente, mescoliamo e facciamo rapprendere pochi secondi sul fuoco, sempre mescolando altrimenti diventa una frittata. Assaggiamo se dobbiamo aggiungere altro sale. Versiamo la salsa sul pollo e serviamo con le chips di patate croccanti.