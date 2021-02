Tortino di aliciotti e carciofo alla giudia, ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta del tortino di aliciotti e la ricetta del carciofo alla giudia con Gan Piero Fava le nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, sempre da non perdere. Lo chef di E’ sempre mezzogiorno ci regala sempre tanti preziosi consigli spiegando alla perfezioni tutti i passaggi. Da oggi tutti sappiamo fare i carciofi alla giudia ma non dimentichiamo la ricetta di questi gustosi tortini di alici con ripieno di scarola, nulla di più semplice. Un po’ di passaggi da seguire ma la ricetta dei tortini di alici con scarola e i carciofi alla giudia sono da provare subito. Ecco la ricetta di oggi 11 febbraio 2021 di Gian Piero Fava.

RICETTE GIAN PIERO FAVA PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTINO DI ALICI E CARCIOFI ALLA GIUDIA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo lo scalogno a julienne. In padella scaldiamo un po’ di olio, aggiungiamo lo scalogno, le alici sott’olio, peperoncino, facciamo pendere calore e aggiungiamo la scarola già lessata e ben strizzata. Saliamo e facciamo andare.

Puliamo i carciofi, quelli consigliano non hanno peli all’interno. Stacchiamo le foglie dure una alla volta (con le foglie dure possiamo fare un decotto). Otteniamo dei carciofi come fiori, quindi via tutta la parte dura ma lasciamo i gambi, ovviamente puliti.

Facciamo scaldare olio profondo nel tegame, portiamo a 140° C e immergiamo i carciofi, facciamo cuocere 8/10 minuti, scoliamo su carta da cucina a testa in giù e lasciamo così per minimo 15 minuti. Allarghiamo un po’ la superficie dei carciofi fritti e passiamo di nuovo nell’olio bollente, ci aiutiamo con la pinza perché dobbiamo mantenere il carciofo a testa in giù, pochissimo tempo, 30 secondi e adagiamo sulla carta da cucina. Saliamo solo alla fine. Gian Piero Fava fa il tris di supplì per le ricette E’ sempre mezzogiorno

Gli stampini usa e getta di alluminio li oliamo e passiamo dentro il pane grattugiato. Creiamo un guscio con le alici sott’olio, le facciamo fuoriuscire dal bordo. Farciamo con la scarola passata in padella e chiudiamo con le alici. Mettiamo in forno a 180° C per 18 minuti.

Serviamo il tortino con il carciofo e se vogliamo completiamo con cipolle caramellate.