Petto d’anatra con salsa allo zafferano e asparagi, la ricetta di San Valentino di Francesca Marsetti

La ricetta del petto d’anatra con salsa allo zafferano è la ricetta di San Valentino di Francesca Marsetti. Il secondo piatto di oggi 12 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno, una ricetta che possiamo preparare anche in anticipo. E’ il primo San Valentino di Francesca Marsetti da fidanzata, è al settimo cielo e non poteva mancare oggi con una ricetta per due. Il petto d’anatra non piace a tutti ma la cottura è semplice e in più la Marsetti cucina un piatto leggero e anche molto carino da servire. Perfetta la cottura della carne, magari proviamo a farlo non solo per la cena di San Valentino. Ecco la ricetta di oggi del petto di anatra con asparagi e panna allo zafferano.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FRANCESCA MARSETTI – PETTO D’ANATRA CON SALSA ALLO ZAFFERANO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: indiciamo il petto di pollo dalla parte della pelle, con i tagli creiamo una specie di griglia, tagli non troppo profondi. Mettiamo la carne dalla parte della pelle nella padella con un po’ di olio di oliva, facciamo rosolare e poi cuocere 10 minuti circa. Mettiamo poi in forno a 200° C per 6 minuti.

Nella pentola versiamo la panna, zafferano, sale, pepe e portiamo a bollore, facciamo ridurre un po’ e poi aggiungiamo un pochino di buccia di arancia grattugiata.

Puliamo gli asparagi e facciamo lessare, scoliamo e saltiamo in padella con un pochino di burro, sale, pepe.