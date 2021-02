Per un secondo piatto a base di carne, goloso e originale ecco la ricetta dei triangoli di macinato di manzo e formaggio, la ricetta di Samya per mattino 5. Ancora una volta una gustosa ricetta perfetta quando vogliamo preparare qualcosa di delizioso. Quando abbiamo in frigo della carne trita e non vogliamo preparare il solito hamburger ecco la ricetta di Samya per fare i triangoli di macinato di manzo e formaggio. Possiamo anche scegliere un altro tipo di formaggio, l’importante è che sia simile come consistenza. Facciamo i triangoli seguendo la foto in basso, sarà davvero semplice. Ecco una delle ricette in tv di oggi 18 febbraio 2021 da provare subito. Non perdete le altre ricette e intanto ecco come fare i triangoli di carne macinata con formaggio fuso.

RICETTE SAMYA MATTINO CINQUE – LA RICETTA DEI TRIANGOLI DI MACINATO DI MANZO E FORMAGGIO

Ingredienti: 300 g di macinato di manzo, 20 fogli di pasta fillo, 10 sottilette fumè con scamorza, 1 cipolla tritata, 1 cucchiaini di paprika dolce, olio di oliva, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, olio di arachide per friggere e sale

Preparazione: nella padella antiaderente versiamo un filo di olio di oliva, aggiungiamo la cipolla tritata al coltello, facciamo stufare e aggiungiamo la carne macinata di manzo, aggiungiamo sale e paprika dolce. Mescoliamo e facciamo rosolare, aggiungiamo mezzo bicchiere di acqua e facciamo andare per circa 15 minuti. Aggiungiamo il prezzemolo tritato fresco, mescoliamo e versiamo nella ciotola.

Adagiamo la pasta fillo sul tavolo di lavoro e tagliamo con il coltello dei rettangoli larghi 5 o 6 cm. Adagiamo il ripieno su un lato corto dei rettangoli. Aggiungiamo sopra metà sottilette ripiegata su se stessa.