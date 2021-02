Tris di patate farcite, la ricetta di Ivano Ricchebono

Tre ricette in una con Ivano Ricchebono oggi 18 febbraio 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Tris di patate farcite, tre ricette con le patate che prima lessiamo e poi scaviamo, farciamo e mettiamo in forno. Abbiamo tre ripieni diversi per le patate lesse e sarà un bel modo per soddisfare tutta la famiglia. Possiamo farcire le patate come vogliamo ma i suggerimenti di Ivano Ricchebono sono davvero ottime. Tutte da seguire le ricette E’ sempre mezzogiorno in questa prima perfetta edizione. Non perdete adesso la ricetta delle patate E’ sempre mezzogiorno, il tris di patate farcite di Ivano Ricchebono.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 18 FEBBRAIO 2021 – TRIS DI PATATE FARCITE DI IVANO RICCHEBONO

Ingredienti:

3 patate “quarantine” di media misura

100 g di salsiccia luganega

50 g di pesto genovese

100 g di carne macinata

10 g di capperi

6 capperi in fiore

6 cucchiaini di senape in grani

100 g di cimette di cavolfiore lessate

100 g di cimette di broccolo verde lessate

2 fette di scamorza affumicata

50 g di burro

germogli di sakura

sale e pepe

olio evo

olio di semi di arachide

Preparazione: laviamo le patate e le lessiamo con la buccia, scoliamo e facciamo raffreddare. Con un coltello tagliamo la parte superiore, scaviamo con un cucchiaino per ricavare la polpa. Schiacciamo la polpa con lo schiacciapatate.

Possiamo procedere con i tre ripieni. Sgraniamo metà della salsiccia, teniamo da parte. L’altra metà della salsiccia la dividiamo in tre parti intere e facciamo cuocere nella padella antiaderente.

La salsiccia sgranata cruda la mettiamo all’interno di una patata, aggiungiamo poi la salsiccia cotta, le patate schiacciate e mettiamo in forno a 200° C per 5 minuti. Facciamo gratinare e completiamo con gocce di pesto alla genovese.

Per la seconda patata condiamo la carne trita con pepe, sale, capperi tritati e senape, amalgamiamo bene. A parte friggiamo i capperi in fiore in abbondate olio di arachide. Farciamo la patata con la carne condita, i capperi in fiore, le patate schiacciate e mettiamo in forno a 200° C per 5 minuti.

Per la terza patata tagliamo i broccoli e il cavolfiore a cimette, saltiamo in padella con una noce di burro, condiamo con sale, pepe e olio. Farciamo con questi la patata e aggiungiamo dadini di scamorza affumicata, le patate schiacchiate e mettiamo in forno a 200 gradi per 5 minuti. Serviamo le tre patate completando con i germgli di sakura.