Polpo brasato con scarola e patate al limone, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta del polpo brasato su crema di patate, la ricetta del polpo brasato con scarola e patate al limone, più ricette in una con Mattia e Mauro Improta. Le ricette E’ sempre mezzogiorno con gli Improta sono anche un pieno di allegria ogni volta, in ogni puntata. Questa volta la ricetta del polpo è ancora più golosa, originale, perfetta per magiare in modo sano e per ingolosire tutti. Lessiamo il polpo e poi saltiamo in tentacoli in padella, prepariamo la crema di patate al limone e anche un’ottima scarola. Abbiamo così un piatto completo più che un secondo piatto. Non perdete questa e le altre ricette degli Improta per E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL POLPO CON LE PATATE E LA SCAROLA DI MAURO IMPROTA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nell’acqua che bolle mettiamo la cipolla, la carota, aggiungiamo al bollore il polpo. Facciamo cuocere. Tagliamo dal polpo i tentacoli che lasciamo interi.

Lessiamo la scarola in acqua bollente e salata, così non si ossida. Scoliamo in acqua ghiacciata e poi scoliamo ancora e passiamo in padella con olio, aglio, pinoli, capperi e uvetta.

Tagliamo le patate pelate a dadini e mettiamo in pentola con un filo di olio, facciamo rosolare 2 minuti, poi copriamo con il brodo vegetale, facciamo ben cuocere, sfaldare e poi frulliamo. Teniamo del brodo da parte. Abbiamo la crema che completiamo con zeste di limone.

Tritiamo timo e aglio al coltello e pestiamo nel mortaio, versiamo nella padella antiaderente, qui aggiungiamo anche un po’ di olio e i tentacoli che facciamo saltare.

Tritiamo in modo grossolano le mandorle e tostiamo in padella antiaderente.

Nel piatto serviamo il polpo sulla base di crema di patate aggiungendo prima la scarola saltata e poi i tentacoli del polpo. Completiamo con le mandorle tostate, un filo di olio e un po’ di germogli.