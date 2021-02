Lattuga ripiena, la ricetta di Mattia Poggi

Dalle ricette di Mattia Poggi a Detto Fatto la ricetta della lattuga ripiena. La ricetta di oggi 22 febbraio 2021 di Detto Fatto, la ricetta per un secondo piatto davvero ottimo, facile da preparare. La lattuga va prima sbollentata velocemente ma facciamo attenzione a non rovinare le foglie. Mattia Poggi poi suggerisce il ripieno perfetto per la lattuga e infine il sughetto. Pinoli, olive taggiasche, un soffritto classico e il resto lo trovate nella ricetta in basso, la ricetta per fare la lattuga ripiena Detto Fatto. Non perdete le altre ricette Detto Fatto, dai primi piatti al dolce; non perdette anche le altre ricette in tv.

RICETTE DETTO FATTO – LA RICETTA DELLA LATTUGA RIPIENA DI MATTIA POGGI

Ingredienti: 1 cespo di lattuga, 1 bicchiere di vino bianco, 1 spicchio di aglio, 1 cucchiaino di concentrato di pomodoro, olio di oliva, sedano, carota, cipolla, sale e pepe q.b.

Per il ripieno: 100 g di parmigiano reggiano, 30 g di pinoli, 30 g di olive taggiasche, 4 uova, 2 patate lesse, 2 panini raffermi, latte q.b., maggiorana

Preparazione: togliamo le foglie esterne della lattuga. Lessiamo velocemente, giusto il tempo di rendere morbide le foglie. Scoliamo e facciamo asciugare su un canovaccio. Facciamo attenzione a mantenere le foglie intere. Devono essere del tutto asciutte.

Passiamo al ripieno: tosiamo i pinoli in padella. Tagliamo il cuore della lattuga a listarelle, facciamo appassire in padella con olio e poco aglio. Poi aggiungiamo le olive taggiasche e facciamo insaporire. Facciamo raffreddare.

Nella ciotola schiacciamo le patate bollite con la forchetta. Aggiungiamo il pane già ammollato nel latte e strizzato. Uniamo il parmigiano reggiano grattugiato, l’uovo, i pinoli tostati prima e la maggiorana. Aggiungiamo anche la lattuga ripassata in padella con le olive. Amalgamiamo il tutto, otteniamo un composto omogeneo.

Dividiamo il ripieno su ogni foglia lessata, raffreddata e allargata. Avvolgiamo e chiudiamo come un fagottino.

In padella facciamo soffriggere la cipolla con un po’ di olio. Aggiungiamo la carota e il sedano tagliati a dadini molto piccoli e facciamo andare. Disponiamo qui la lattuga ripiena, sfumiamo poi con il vino bianco.

Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, mezzo bicchiere di acqua calda, facciamo cuocere con il coperchio a fiamma media. Serviamo la lattuga con tutto il sughetto.