Valigini di pollo ai carciofi con tortini di patate, la ricetta di Daniele Persegani

La ricetta dei valigini di pollo ai carciofi e ricotta di Daniele Persegani, la ricetta di oggi 25 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno. Non solo il petto di pollo ripieno di carciofi e ricotta ma anche la ricetta dei torni di patate, una vera bontà. Le ricette di Daniele Persegani sono tutte e ottime ma oggi la ricetta dei valigini di pollo con carciofi e i tortini di patate piccanti sono davvero un’idea da copiare subito. Non perdete la doppia ricetta di oggi di E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del petto di pollo ripieno di Persegani. Non perdete anche la ricetta di Zia Cri di oggi, la ricetta degli gnocchi grandi di mascarpone.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI DANIELE PERSEGANI PETTO DI POLLO RIPIENO CON CARCIOFI E TORTINI DI PATATE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo i carciofi a fettine dopo avere eliminato le parti dure. Cuociamo in padella con olio, sale, sfumiamo con un goccio di vino bianco e poi tritiamo il tutto.

Nella ciotola versiamo i carciofi tritati, uniamo la ricotta, il formaggio grattugiato, amalgamiamo bene il tutto e abbiamo il ripieno.

Con i petti di pollo creiamo delle tasche, saliamo e pepiamo l’interno e farciamo con il ripieno appena preparato. Chiudiamo la carne con le retine di maiale, così la carne resta morbida, saliamo e pepiamo ancora.

In padella un pochino di olio, il rametto di rosmarino e qualche foglia di salvia, aggiungiamo il petto di pollo e facciamo rosolare, poi sfumiamo con il vino bianco. Copriamo e cuociamo per 1 ora ma controlliamo sempre che ci sia del liquido per la cottura. Cacio bavarese, la ricetta dolci di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno

In un’altra padella un altro po’ di olio e facciamo soffriggere l’aglio tritato e un po’ di peperoncino tritato. Aggiungiamo qui le patate lessate e schiacciate e facciamo insaporire, aggiungiamo il prezzemolo fresco tritato e il sale, mescoliamo. Imburriamo gli stampini monouso e versiamo il composto con le patate. Mettiamo in forno a 180° – 190° C per 15 – 20 minuti, devono ben gratinare. Sforniamo e sformiamo, abbiamo i nostri tortini di patate.

Serviamo il petto di pollo a fette con i tortini di patate.