Pollo fritto, la ricetta per una cena veloce

Dalle ricette Cotto e Mangiato la ricetta del pollo fritto, un secondo piatto molto goloso, una cena che piacerà di certo a tutti. Tessa Gelisio prima di cuocere il pollo lo fa marinare nel succo di limone per almeno 1 ora, in frigo. Servono davvero pochi ingredienti per questa ricetta del pollo fritto Cotto e Mangiato. Possiamo comprare le sovracosce di pollo o prendere altri pezzi di pollo. La panatura deve essere perfetta e volendo possiamo anche fare una doppia panatura. Attenzione alla cottura, friggere il pollo a pezzi così non è molto semplice, deve essere tutto immerso nell’olio ben caldo altrimenti resta curdi dentro. Ecco la ricetta del pollo fritto di Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEL POLLO FRITTO

Ingredienti: 4 sovracosce di pollo, 2 limoni, farina q.b., pane grattugiato q.b., olio di semi di arachide q.b., uovo q.b.

Preparazione: laviamo bene i limoni, grattugiamo la scorza e spremiamo per ottenere il succo. Se non vogliamo usare le sovracosce di pollo possiamo usare anche altre parti. Disponiamo la carne nella ciotola e irroriamo con il succo di limone, saliamo e pepiamo e mettiamo in frigo coperto, facciamo marinare per 1 ora. Togliamo dal frigo ed eliminiamo il liquido in eccesso.

Passiamo i pezzi di pollo nella farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel pane grattugiato. Se vogliamo possiamo aggiungere al pane grattugiato anche un po’ di sale e la paprika.

Nella padella versiamo abbondante olio di semi di arachide, scaldiamo e facciamo friggere ogni pezzo di pollo per 15 minuti. La carne deve essere totalmente immersa nell’olio, magari è meglio friggere in una pentola dai bordi alti. Scoliamo poi su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso, saliamo e serviamo ben caldo. Possiamo accompagnare con patate, lattuga o insalate varie.