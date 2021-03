Pollo croccante con cavolo cappuccio in agrodolce, ricetta di Barbara De Nigris

La ricetta del pollo croccante con cavolo cappuccio in agrodolce è il secondo piatto di barbara De Nigris per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 8 marzo 2021. Una puntata speciale oggi con Antonella Clerici, una puntata di sole donne. Il pollo croccante di E’ sempre mezzogiorno cotto in forno e in più il cavolo cappuccio che diventa buonissimo in agrodolce con il miele. Per un contorno per i bambini possiamo pensare al purè di patate o le classiche patate fritte, magari anche al forno. Non perdete la ricetta del pollo croccante al forno di E’ sempre mezzogiorno e le altre ricette in tv di oggi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO BARBARA DE NIGRIS – POLLO CROCCANTE IN CAVOLO CAPPUCCIO AGRODOLCE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: disossiamo il pollo e tagliamo a bocconcini e mariniamo nella ciotola con yogurt intero, latte, curry, paprica, sale, erba cipollina tritata, lo spicchio di aglio intero. Lo facciamo con grande anticipo, magari la sera prima per il giorno dopo.

Pane grattugiato, fiocchi d’avena in uguale misura e passiamo i bocconcini nella panatura, ci aiutiamo con la pinza da cucina. Disponiamo i bocconcini sulla teglia foderata con la carta forno che spennelliamo col burro. Spennelliamo anche i bocconcini con ol burro.

Mettiamo in forno a 200° C per 15 minuti giriamo i bocconcini e aggiungiamo altro formaggio grattugiato e alziamo il forno a 220° C per altri 15 minuti.

Tagliamo il cavolo cappuccio a fettine.

Nella pentola facciamo soffriggere l’aglio con l’olio e aggiungiamo il cavolo cappuccio, semi di cumino, sale e facciamo cuocere 20 minuti coperto, poi alziamo la fiamma e aggiungiamo aceto, zucchero e facciamo cuocere ancora senza coperchio per altri 10 minuti. Togliamo dal fuoco e completiamo con il miele, mescoliamo.