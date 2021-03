Braciole di maiale alla spagnola, ricetta di Daniele Persegani

Braciole di maiale alla spagnola è la ricetta di Daniele Persegani di oggi 11 marzo 2021, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per un secondo piatto molto gustoso. Una ricetta semplice ma con tanti consigli che Persegani suggerisce passaggio dopo passaggio. Le braciole di maiale di Daniele Persegani per E’ sempre mezzogiorno sono un pasto completo più che un secondo piatto perché ci sono le fette di pane tostato, ci sono funghi e peperoni e non solo. Una vera bontà da non perdere. Ecco la ricetta di oggi di Persegani per E’ sempre mezzogiorno, la ricetta delle fette di braciole con le verdure e il pane tostato.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI DANIELE PERSEGANI – LA RICETTA DELLE BRACIOLE DI MAIALINO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: battiamo le fette di braciole (con l’osso) con il batticarne. In una ciotolina mettiamo la senape in grani, il pepe, un bel po’ di sale e anche l’olio di oliva, mescoliamo e con questo spennelliamo le fette di carne su tutti e due i lati. Grigliamo poi sulla griglia ben calda, sui due lati ma senza esagerare, deve solo rosolare e non cuocere.

In una padella antiaderente larga versiamo un po’ di olio, lo spicchio di aglio, salvia e due rametti di rosmarino, facciamo aromatizzare l’olio e poi togliamo aglio ed erbette. Tagliamo i funghi a fettine e mettiamo subito in padella con l’olio aromatizzato, facciamo andare un po’ e aggiungiamo il peperone tagliato a bastoncini e la cipolla a fettine. Facciamo andare a fiamma vivace.

Scottiamo i pomodori, velocemente in acqua bollente, togliamo la pelle e i semi, tagliamo a spicchi e aggiungiamo ai funghi in padella. Aggiungiamo in padella anche la carne grigliata, facciamo cuocere 15 – 20 minuti.

Tostiamo le fette di pane in forno e con parte dell’olio aromatizzato fatto prima spennelliamo il pane. Serviamo la carne con sopra tutte le verdure, il sughetto e al lato le fette di pane tostate.