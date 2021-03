Parmigiana di carciofi e sgombro, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Che piatto oggi 17 marzo 2021 con Mattia e Mauro Improta nella cucina di E’ sempre mezzogiorno: la ricetta della parmigiana di carciofi con sgombro e provola, una vera bomba. C’è tanto in questo secondo piatto di Mauro Importa, una ricetta golosa e originale, di certo un piatto E’ sempre mezzogiorno da provare subito. La parmigiana di carciofi fatta in padella sembra più una frittata molto ricca ma in più abbiamo anche lo sgombro. Non perdete questa e le altre ricette di Mauro Improta come sempre nella cucina di Antonella Clerici su Rai 1, non perdete oggi la ricetta della torta di tagliatelle di Daniele Persegani.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MAURO IMPROTA – LA RICETTA DELLA PARMIGIANA DI CARCIOFI E SGOMBRO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: puliamo il pesce e otteniamo i filetti, attenzione alle spine. Puliamo i carciofi eliminando tutte le parti dure e poi tagliamo molto sottili. Passiamo i carciofi nella farina.

In padella versiamo un po’ di olio, aggiungiamo i carciofi, creiamo un disco compatto. Aggiungiamo parte dell’uovo sbattuto, aggiungiamo in padella anche prezzemolo e mentra tritati al coltello, quindi la scamorza affettata e ancora altri carciofi. Completiamo con il resto dell’uovo sbattuto e copriamo. Facciamo cuocere, il tutto si deve rapprendere bene ma anche dorare un po’ sotto. Giriamo la parmigiana e doriamo sull’altro lato.

In un’altra padella scaldiamo un filo di olio con un po’ di sale, aggiungiamo lo sgombro a filetti sottili, compattiamo anche questo e dopo poco aggiungiamo sopra la scamorza affumicata a fette e altro sgombro sottile. Aggiungiamo mollica di pane tritata e anche le erbe aromatiche tritate. Copriamo e facciamo cuocere, bastano pochi minuti.

Tagliamo i pomodori a pezzi, frulliamo son sale, pepe e olio e filtriamo. Tagliamo i pomodori secchi a pezzetti e condiamo il basilico tritato e olio.

Serviamo la parmigiana su una base di salsa al pomodoro, aggiungiamo lo sgombro e quindi completiamo con i pomodori secchi e basilico fresco spezzettato.