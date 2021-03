Polpette con gli spinaci, la ricetta

La ricetta delle polpette agli spinaci, le polpette con il sugo proposte da Tessa Gelisio nella puntata di oggi 18 marzo 2021 di Cotto e Mangiato. Come sempre le ricette Cotto e Mangiato sono semplice, piatti veloci da preparare. Le polpette piacciono a tutti e queste sono con il sugo ma nelle polpette ci sono gli spinaci, un modo per fare mangiare le verdure anche ai più piccoli. Sono le polpette Cotto e Mangiato che piaceranno a tutta la famiglia per una cena gustosa o un secondo piatto perfetto dopo magari un primo piatto al pomodoro. Ecco come si fanno le polpette agli spinaci di Cotto e Mangiato.

RICETTE COTTO E MANGIATO 18 MARZO 2021 – LA RICETTA DELLE POLPETTE CON GLI SPINACI

Ingredienti: 200 g di spinaci, 2 uova, 200 g di passata di pomodoro, 400 g di macinato di carne, 40 g di formaggio grattugiato, pane grattugiato q.b., 2 spicchi di aglio, olio di oliva, sale e aromi (timo, salvia e rosmarino tritati)

Preparazione: schiacciamo lo spicchio di aglio mettiamo in padella con un po’ di olio di oliva, aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo e facciamo cuocere.

In un’altra padella scaldiamo un po’ di olio di oliva con l’altro spicchio di aglio e aggiungiamo gli spinaci già lavati. Una cottura veloce per gli spinaci, si devono solo appassire, poi li tritiamo in modo grossolano al coltello o con la mezzaluna.

Nella ciotola versiamo la carne macinata, il formaggio grattugiato, le 2 uova, un misto di salvia, timo e rosmarino tritati; in questo modo diminuiamo anche la quantità di sale per insaporire le polpette. Aggiungiamo anche il pane grattugiato e amalgamiamo bene il composto. Diamo forma alle polpette che disponiamo nella padella con il sugo già preparato. Facciamo cuocere e poi gustiamo le nostre polpette. In più o meno 30 minuti le polpette agli spinaci saranno pronte.