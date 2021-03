Gateau al ragù, la ricetta di Giusina in cucina

La ricetta del gateau al ragù di Giusina in cucina, la ricetta di un secondo piatto molto goloso, la ricetta di Giusina con le patate ma anche con il ragù avanzato. E’ una ricetta semplice, possiamo preparare anche con un po’ di anticipo le uova sode, le patate lesse e se non abbiamo il ragù avanzato lo prepariamo. Quando abbiamo tutti gli ingredienti non ci resta che versare tutto nella teglia e mettere in forno. Avremo un gustoso gateau al ragù ma per ragù Giusina intende quello siciliano ovviamente, quindi un ragù fatto con macinato di carne, il trito sedano, carota e cipolla, ma anche i piselli. In più uova sode e caciocavallo per rendere la torta salata di patate una vera meraviglia. Ecco la ricetta del gateau al ragù di Giusina , una delle ricette da copiare subito.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – GATEAU AL RAGU’

Ingredienti: 1 kg di patate, ragù avanzato, 100 g di butto, 1 uova, 100 g di parmigiano grattugiato, 100 g di caciocavallo, pane grattugiato, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo q.b.

Preparazione: lessiamo le patate in acqua, sono cotte quando la forchetta entra facilmente nella polpa. Schiacciamo le patate con tutta la buccia. Versiamo le patate direttamente nella ciotola e aggiungiamo le uova intere, il burro a pezzetti ma morbido. Se vogliamo possiamo anche mettere meno burro, verrà un gateau meno morbido ma più leggero. Giusina impasta con le mani.

Aggiungiamo il parmigiano grattugiato, il sale, mescoliamo ancora. Possiamo anche salare prima le patate, in cottura. Aggiungiamo pepe fresco macinato, la noce moscata, il prezzemolo fresco tritato. Di certo il prezzemolo è una novità nel gateau. Amalgamiamo bene il tutto.

Cuociamo le uova sode e sgusciamo, tagliamo a fettine. Imburriamo la teglia e passiamo sopra il pane grattugiato. Versiamo quindi il primo strato di patate, schiacciamo con le mani, aggiungiamo il ragù avanzato. Per Giusina è il ragù alla bolognese con i piselli. Aggiungiamo le fettine di uova sode e anche delle fettine di caciocavallo. Ancora ragù e poi il resto delle patate. Completiamo con il formaggio grattugiato e fiocchetti di burro. Mettiamo in forno a 180° C per circa 30 minuti.