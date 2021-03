Ossibuchi con piselli alla menta, la ricetta di Gian Piero Fava

La ricetta degli ossibuchi con piselli alla menta e topinambur, il secondo piatto completo di Gian Piero Fava per le ricette E’ sempre mezzogiorno. Gian Piero Fava utilizza i topinambur, ottimi da sostituire alle patate perché più ricchi di fibre, non sono solanacee e possiamo usarli anche per fare purè o altro. Puntata del 22 marzo 2021 di E’ sempre mezzogiorno è una ricetta per un secondo piatto che Gian Piero Fava arricchisce con altri sapori. Antonella Clerici assaggia la carne e trova che sia perfetta, la carne con quella cottura si scioglie in bocca. Una cottura lunga e spiegata come sempre nel dettaglio con la ricetta di Gian Piero Fava. Ecco come si cucinano degli ottimi ossibuchi con piselli alla menta e contorno di topinambur al posto delle patate.

RICETTE GIAN PIERO FAVA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: incidiamo la carne per non farla arricciare durante la cottura, passiamo nella farina e rosoliamo in padella con un filo di olio di oliva. Facciamo rosolare sui due lati.

Sedano, cipolla e carota, facciamo in trito che rosoliamo nel tegame con un po’ di olio, qui aggiungiamo la carne rosolata, aggiungiamo il vino bianco e il brodo, il rosmarino. Copriamo con la carta forno a cui facciamo un buco al centro e facciamo cuocere minimo 1 ora e mezza a fuoco lento.

Sbollentiamo i piselli velocemente e poi 15 minuti di completare la cottura della carne li aggiungiamo nel tegame. Aggiungiamo le foglie di menta spezzettate con le mani e scorza di limone grattugiata.

I topinambur li peliamo, tagliamo a pezzi e facciamo lessare in acqua, come le patate, scoliamo e cuociamo in padella con un po’ di olio, aglio e rosmarino.