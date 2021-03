Torta salata con zucchine e fagiolini la ricetta con robiola e noci

La ricetta della torta salata con zucchine e fagiolini da Cotto e Mangiato ci dice che la primavera è arrivata anche in cucina. Una torta rustica con la pasta sfoglia già pronta, quella che compriamo al supermercato, perché farla davvero richiede troppo tempo e non poche difficoltà. Le ricette Cotto e Mangiato invece sono sempre molto veloci e questa torta salata con fagiolini, zucchine, noci e robiola si prepara in poco tempo. Però dobbiamo prima cuocere fagiolini e zucchine, poi tutto in forno. Ecco la ricetta di oggi 22 marzo 2021 di Cotto e Mangiato, la ricetta per fare la torta zucchine e fagiolini.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DELLA TORTA SALATA CON ZUCCHINE E FAGIOLINI

Ingredienti: 500 g di zucchine, 2 rotoli di pasta sfoglia pronta, 3 cipollotti, 250 g di fagiolini, 10 noci, 2/3 uova, sale, pepe e 200 g di robiola

Preparazione: laviamo le zucchine e le tagliamo a rondelle. In padella un filo di olio di oliva, i cipollotti a fettine, facciamo soffriggere e aggiungiamo le zucchine, saliamo e facciamo cuocere.

Lessiamo i fagiolini in acqua bollente, scoliamo e tagliamo a pezzi. Uniamo fagiolini e zucchine cotti e frulliamo in modo grossolano con il frullatore a immersione, ma se preferiamo possiamo anche ottenere una crema perfetta. Aggiungiamo al composto anche le noci tritate in modo grossolano, uniamo le uova, 2 o 3 dipende da quanto il composto è asciutto o liquido. Aggiungiamo anche il formaggio robiola e amalgamiamo bene il tutto, non dimentichiamo sale e pepe.