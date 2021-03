Vitello alla mornay con carotine vichy, la ricetta di Daniele Persegani

Anche Daniele Persegani nella puntata E’ sempre mezzogiorno di oggi 31 marzo 2021 con la ricetta del vitello alla mornay con carotine vichy, una ricetta per la Pasqua ma non solo. Persegani ci ha davvero deliziato con la ricetta E’ sempre mezzogiorno della carne in forno con la salsa mornay. Una besciamella arricchita con formaggio e uova, una vera golosità. In più un contorno di carotine ma saltate con il burro e la panna. Non perdete questa ricetta del vitello alla salsa mornay di Daniele Persegani per le ricette E’ sempre mezzogiorno ma anche le altre ricette di questa settimana. Tante le ricette di Pasqua da copiare con i protagonisti della cucina di Rai 1 di Antonella Clerici.

RICETTE DANIELE PERSEGANI – LA RICETTA DEL VITELLO ALLA SALSA MORNAY CON CAROTINE VICHY

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: togliamo il grasso che circonda le fette di carne, saliamo, pepiamo e al centro mettiamo una foglia di salvia. Sciogliamo il burro nella padella antiaderente e facciamo solo sigillare le fette di carne.

Nella pentola scaldiamo il latte. In un’altra pentola sciogliamo il burro, aggiungiamo la farina, mescoliamo e facciamo cuocere un po’ sempre mescolando e poi versiamo nel latte caldo, mescoliamo e facciamo addensare, sempre mescolando. Pepiamo e aggiungiamo un pochino di noce moscata.

Tagliamo a pezzetti il formaggio e tritiamo pochi secondi e aggiungiamo alla besciamella in cottura. Mentre mescoliamo aggiungiamo anche i tuorli. Assaggiamo per sapere se dobbiamo aggiungere anche il sale.

Le fette di carne solo scottate le mettiamo nella teglia da forno, il liquido di cottura lo versiamo nella besciamella. Versiamo la besciamella sulla carne, copriamo bene tutto.

Mettiamo in forno a 220° C per 15 – 20 minuti.