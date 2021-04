Polpette di pane al sugo, la ricetta Detto Fatto

La ricetta delle polpette di pane al sugo dalla puntata Detto Fatto del 6 aprile 2021, la ricetta per un secondo piatto economico e facile da preparare. Niente carne nell’impasto, solo la mollica di pane raffermo, del latte, le uova, il formaggio grattugiato, poco altro e possiamo impastare il tutto, friggere le polpettine che però poi vanno anche cotte nel sugo di pomodoro. Il consiglio è di friggere anche delle foglie di basilico fresco, in questo modo avremo in cucina un goloso profumo. Ecco come si fanno le polpette di pane al sugo per tutta la famiglia, un’idea perfetta per consumare il pane avanzato e già raffermo.

RICETTE DETTO FATTO – LE POLPETTE DI PANE AL SUGO

Ingredienti: 150 g di mollica di pane raffermo, 100 g di pecorino grattugiato, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 uova, 1 mazzetto di prezzemolo, latte q.b., sale e pepe nero q.

Per il sugo di pomodoro: 500 ml di acqua, 250 ml di passata di pomodoro, 8 foglie di basilico, 1 cipolla, olio di oliva e olio di semi

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova, sbattiamo aggiungendo i formaggi grattugiati, sia il pecorino che il parmigiano reggiano. Uniamo la mollica di pane e il prezzemolo tritati, amalgamiamo il tutto condendo con sale e pepe. Aggiungiamo il latte, amalgamiamo bene. Abbiamo la consistenza giusta per fare le polpette ma se necessario aggiungiamo altro latte o altro pane.

Ci aiutiamo con due cucchiai per fare le polpette dalla forma allungata. In padella scaliamo abbondante olio di semi e friggiamo le polpette, le rendiamo croccanti e dorate. Scoliamo su carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso.

In pentola prepariamo il sugo: facciamo soffriggere la cipolla tritata con un filo di olio, aggiungiamo la passata di pomodoro, saliamo e facciamo cuocere 10 minuti. Versiamo mezzo litro di acqua e portiamo a bollore. Abbassiamo la fiamma e aggiungiamo le polpette fritte, completiamo la cottura per mezz’ora a fiamma moderata. Friggiamo anche le foglie di basilico con cui completiamo il piatto di polpette al sugo.