Listelli di manzo con burro profumato, la ricetta di Barbara De Nigris

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 14 aprile 2021 la ricetta dei listelli di manzo con burro profumato di Barbara De Nigris. Un secondo piatto a base di carne davvero delizioso ma in realtà la De Nigris oggi ci regala ben tre ricette: burro profumato perfetto anche per altre ricette, la carne con la marinatura perfetta e le verdure al forno croccanti fuori e morbide dentro. Serviamo i listelli di manzo con burro profumato e verdure al forno come suggerisce la dolce protagonista di E’ sempre mezzogiorno e con un po’ di pane tostato non avremo bisogno di altro. Ecco la ricetta di oggi.

RICETTE BARBARA DE NIGRIS – LA RICETTA LISTELLI DI MANZO CON BURRO PROFUMATO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mariniamo la carne con le spezie, come rosmarino e salvia, aglio e olio di oliva, mettiamo in frigo coperta per almeno 1 ora.

Montiamo il burro nella planetaria, aggiungiamo il sale e dopo 10 minuti aggiungiamo le spezie tritate che preferiamo, magari prezzemolo ed erba cipollina, inoltre la scorza di limone grattugiata, completiamo mescolando bene e abbiamo il burro profumato. Con la marinatura e il burro profumato riusciamo ad utilizzare meno sale. Versiamo sulla carta forno formando un salamino che avvolgiamo ben stretto, avvolgiamo anche nella pellicola. Otteniamo un rotolo che chiudiamo a caramella. Il burro va messo nel congelatore per 30 minuti e poi conservato in frigo. Lo usiamo così per questa e per altre ricette.

Togliamo la buccia al sedano rapa e tagliamo a listarelle. Puliamo gli asparagi e tagliamo a pezzi grossi come il sedano rapa. Tagliamo anche le carote a listarelle. Mettiamo tutto sulla teglia foderata con la carta forno, condiamo con sale, erbe aromatiche e spezie e mettiamo in forno a 200° C per 30 minuti e gli ultimo 10 minuti alziamo la temperatura.

Nella padella antiaderente calda cuociamo la carne marinata a cui non aggiungiamo altro, basta la sua marinatura. Due minuti per lato e la carne è cotta. Tagliamo la carne a listelli come si fa con la tagliata. Possiamo rimettere in padella con le verdure oppure servire subito la carne sulle verdure. Tagliamo il burro a fettine e aggiungiamo sul piatto.