La ricetta del boeuf bourguignon di Zia Cri e Angela Frenda

Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di Angela Frenda e Zia Cri la ricetta del boeuf bourguignon, il secondo piatto di oggi 20 aprile 2021. Come sempre Angela Frenda lega la sua ricetta della settimana a un film, una storia d’amore, un racconto, una storia. Questa volta la carne prepara con una lunga preparazione vede protagonista Julia Child. Seguiamo nel dettaglio la ricetta di oggi di Zia Cri e Angela Frenda per preparare un otto boeuf bourguignon, il gustoso secondo piatto con manzo, pancetta, vino rosso, brodo, burro, aglio, timo, alloro, cipollotti, prezzemolo, cipolla, carota e ancora altro.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BOEUF BOURGUIGNON DI ANGELA FRENDA E ZIA CRI

Ingredienti: 500 g di polpa di manzo, 180 g di pancetta a cubetti, 1 carota, 1 cipolla rossa, 2 cucchiai di farina, ½ l di vino rosso, ½ l di brodo di carne, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 2 spicchi di aglio, timo, alloro, 10 cipollotti, burro, prezzemolo, olio evo, sale pepe

Preparazione: versiamo l’acqua nel pentolino e facciamo bollire la pancetta a dadini per 10 minuti, scoliamo. Versiamo poi nella pentola e rendiamo croccante, mettiamo in un piatto e teniamo da parte. Nella stessa pentola facciamo dorare il manzo a pezzi, poi mettiamo anche questo con la pancetta rosolata.

Sempre nella stessa pentola con il grasso avanzato facciamo soffriggere la carota e la cipolla a pezzetti. Mettiamo di nuovo la pancetta nella pentola, saliamo, pepiamo e aggiungiamo due cucchiai di farina. Mettiamo la pentola in forno senza coperchio, ovvio che deve essere una pentola che può andare in forno. Facciamo tostare la farina 10 minuti a 230° C.

Togliamo dal forno e versiamo sulla carne mezzo litro di vino rosso e il brodo di carne, dobbiamo coprire tutto. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro, timo alloro, aglio, portiamo a bollore sul fuoco, copriamo con il coperchio e mettiamo di nuovo in forno a 120° C.

Cuociamo a parte i cipollotti con burro e brodo. Togliamo la carne dalla salsa e passiamo la salsa al colino, versiamo in un pentolino, portiamo a bollore e facciamo restringere sul fuoco per due minuti. Mettiamo di nuovo la carne nella pentola, uniamo i cipollotti e infine la sala, scaldiamo il tutto e serviamo completando con il prezzemolo tritato.