La ricetta dell’insalata di stoccafisso alla ligure, la ricetta di Ivano Ricchebono di oggi 28 aprile 2021 per E’ sempre mezzogiorno. Un secondo piatto ottimo e apprezzato anche da Evelina Flachi. Una ricetta con lo stoccafisso perfetta per la cena o per il pranzo. Olive taggiasche e cipolla per rendere l’insalata di stoccafisso e patate novelle più golosa. Lo chef ligure che oggi ha raccontato del messaggio inviato ieri ad Elisa Isoardi ci propone sempre ricette originali. Non perdete questa e le altre ricette di E’ sempre mezzogiorno, ecco come si fa una gustosa insalata con lo stoccafisso, la ricetta dello stoccafisso alla ligure con patate e cipolle.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO IVANO RICCHEBONO – LA RICETTA DELL’INSALATA DI STOCCAFISSO ALLA LIGURE

Ingredienti: 1 baffa di stoccafisso, 1 cipolla bionda, 1 carota, 1 spicchio d’aglio, 200 g di patate novelle, 2 acciughe, ½ l di aceto bianco, ½ l di vino bianco, 1 cipolla rossa, 300 g di pomodori piccadilly, 1 mazzetto di prezzemolo, 50 g di olive taggiasche, origano, alloro, sale e pepe, olio evo

Preparazione: facciamo bollire lo stoccafisso tagliato a metà, togliamo le lische e la pelle. Nella pentola aromatizziamo l’acqua con carota, cipolla bionda e spicchio di aglio, uniamo lo stoccafisso e lasciamo cuocere per 5 minuti poi scoliamo.

Laviamo bene le patate novelle, le peliamo, tagliamo a metà e facciamo cuocere fino a quando si ammorbidiscono. Nella padella scaldiamo l’olio e aggiungiamo le acciughe, facciamo sciogliere.

In un’altra pentola mettiamo a bollire aceto e vino bianco con una foglia di alloro, dopo 5 minuti versiamo il liquido sulla cipolla rossa che abbiamo tagliato a spicchi, teniamo da parte.

Mettiamo lo stoccafisso a pezzetti nella ciotola, aggiungiamo le patate, i pomodori tagliati in quattro, origano, prezzemolo fresco tritato, le acciughe sciolte in padella, mescoliamo e serviamo completando con le olive taggiasche e la cipolla aromatizzata.