Pollo miele e limone, la ricetta insolita ma gustosa

La ricetta del pollo miele e limone dalle ricette Cotto e Mangiato, un secondo piatto diverso dal solito, un’idea gustosa per cucinare il pollo. Tessa Gelisio ha trovato questa ricetta sui social, è una ricetta di Roberto dalla Liguria, è una ricetta che chi segue Cotto e Mangiato propone proprio taggando il programma. Fusi di pollo, scorza e succo di limone, miele di acacia e anche zenzero grattugiato, se ci piace quel gusto un po’ piccantino. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e mangiato ma seguiamo al consiglio di Tessa Gelisio: se abbiamo delle ricette facili e gustose le pubblichiamo sui social e tagghiamo Cotto e Mangiato, magari la nostra ricetta verrà scelta dalla conduttrice e riproposta durante il suo spazio in cucina su Italia 1. Pollo al miele, limone e zenzero, una vera bontà per tutta la famiglia, con un contorno semplice sarà la cena perfetta in ogni stagione.

RICETTE COTTO E MANGIATO – POLLO AL MIELE E LIMONE

Ingredienti e preparazione: olio di oliva e uno spicchio di aglio nella padella antiaderente. Abbiamo i fusi di pollo e li facciamo rosolare bene in padella. Facciamo attenzione, il pollo va girato di continuo per non farlo bruciare ma rosolare bene.

A parte prepariamo una salsetta con 4 cucchiai di miele di acacia, la scorza di limone grattugiata e il succo di limone, aggiungiamo anche lo zenzero grattugiata nella quantità che preferiamo. Tessa adora lo zenzero quindi ne aggiunge in abbondanza, mescoliamo.

Versiamo la salsina con il miele e il limone nella padella con i fusi di pollo e completiamo la cottura a fuoco medio basso per 20 minuti con il coperchio. Serviamo il pollo con la salsina, abbiamo un risultato agrodolce, un modo insolito per portare in tavola il pollo.