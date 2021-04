Zuppa di pesce, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

La ricetta della zuppa di pesce di Mattia e Mauro Improta e nella cucina di E’ sempre mezzogiorno con lo chef napoletano si ride anche abbinando i vari pesci ai protagonisti del programma. La ricetta con i vari pesci è semplice ma la spiegazione è un po’ confusa, troppa velocità nelle ricette degli Improta, che avrebbero invece bisogno di più tempo. Non c’è dubbio però che la zuppa di pesce di Mauro Improta sia davvero ottima. In pratica prepariamo con gli scarti il sughetto ma le triglie le cuociamo a parte, così come apriamo ovviamente a parte di frutti di mare. Ecco la ricetta per fare la zuppa di pesce, sempre ottima.

ZUPPA DI PESCE DI MATTIA E MAURO IMPROTA – RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le fette di pane e condiamo con un filo di olio, mettiamo in forno a 180° C per 5 minuti.

Facciamo soffriggere l’aglio nel tegame largo con un po’ di olio, aggiungiamo la gallinella a pezzi grandi, lo scarto delle triglie e gli altri scarti di pesce, aggiungiamo il pomodoro, facciamo andare e poi filtriamo.

Tagliamo i pomodori a pezzi, tagliamo le seppie a striscioline. Abbiamo le triglie ben pulite, sfilettate che cuociamo in padella con olio, una cottura veloce. Facciamo delle incisioni al calamaro bene pulito.

A parte in un’altra padella con un po’ di olio e aglio facciamo aprire cozze e cannolicchi.

In un altro tegame cuociamo tutto il pesce ben pulito, tranne le triglie, con olio e aglio, sfumiamo con il vino, aggiungiamo i pomodori freschi, sopra poi aggiungiamo i calamari, facciamo cuocere. Aggiungiamo il brodo filtrato.

Serviamo la zuppa, aggiungiamo sopra i frutti di mare, le triglie cotte a parte, prezzemolo, basilico e fette di pane tostato. Completiamo con altro brodo filtrato.