Parmigiana e pullastiello, le ricette con le melanzane di Mattia e Mauro Improta

Due ricette degli Improta con le melanzane e anche oggi 4 maggio 2021 Mattia e Mauro Improta ci regalano due ricette dalla cucina di E’ sempre mezzogiorno. Ricette con le melanzane e sono la parmigiana di melanzane e pullastiello, ovvero le melanzane ripiene e fritte. Melanzane farcite o parmigiana di melanzane nelle cocottine? In ogni caso sono due ricetta da copiare, due preparazioni semplici. Non perdete questa e le altre ricette degli Improta. Ecco come si fa la parmigiana di melanzane come i fanno le melanzane fritte e farcite.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DEGLI IMPROTA – RICETTE CON LE MELANZANE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo le melanzane lunghe, le tagliamo a fette per la lunghezza, infariniamo leggermente e le friggiamo in olio ben caldo e profondo, scoliamo su carta da cucina, non esageriamo con il tempo di frittura.

In padella scaldiamo un po’ di olio con la cipolla tritata, aggiungiamo la passata di pomodoro, sale, basilico e facciamo cuocere per circa 20 minuti.

Nella cocottina versiamo un pochino di salsa di pomodoro, mettiamo a croce due fette di melanzane lunghe e fritte, aggiungiamo altro sugo, la fetta di mozzarella, il formaggio grattugiato, le foglie di basilico fresco e chiudiamo con le melanzane fritte, altro sugo di pomodoro, un’altra fetta di mozzarella e ancora basilico e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 200° C per 15 – 20 minuti circa.

PER LE MELANZANE RIPIENE

Friggiamo le melanzane tagliate a fette per la lunghezza, le facciamo ben dorare con tutta la buccia.

Farciamo due fette di melanzane fritte con il formaggio, la foglia di basilico con il prosciutto cotto. Sbattiamo l’uovo e versiamo in un contenitore. In un altro versiamo la farina. Passiamo le melanzane fritte e ripiene prima nella farina e poi nell’uovo, friggiamo subito in olio ben caldo. Possiamo anche passarle nel pane grattugiato dopo il passaggio con la farina e l’uovo. Possiamo anche cuocere in forno invece di friggere.