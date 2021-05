Polpettine dal cuore morbido, la ricetta di Zia Cri

Polpettine dal cuore morbido è la ricetta di Zia Cri da E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 maggio 2021. Le polpette di Zia Cri fatte con i carciofi, formaggio e pane. Il cuore delle polpette fatte con i carciofi frullati è di formaggio, magari scamorza ma possiamo scegliere quello che preferiamo. Le polpette di carciofi e formaggio di E’ sempre mezzogiorno di oggi sono davvero un modo perfetto per fare mangiare a tutti i carciofi. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri, le polpette possiamo friggerle oppure cuocerle in forno, magari proviamo tutte e due le cotture. Ecco la ricetta delle polpettine dal cuore morbido con Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI ZIA CRI – POLPETTE CON CUORE MORBIDO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo a bagno il pane nel latte. Puliamo i carciofi, e li teniamo nella ciotola con acqua e gambi del prezzemolo, così non solo non diventano neri ma non prendono nemmeno il gusto del limone. In padella scaldiamo un po’ di olio con l’aglio e aggiungiamo i carciofi tagliati a fette, sale, pepe e facciamo scaldare il tutto, poi sfumiamo con il vino bianco, completiamo la cottura. Frulliamo i carciofi, magari senza aglio, aggiungendo il prezzemolo e il pane ammollato e strizzato. Mentre frulliamo aggiungiamo l’uovo, sale e pepe, frulliamo ancora e aggiungiamo nella ciotola, uniamo il formaggio canestrato grattugiato e anche il pane grattugiato necessario per asciugare un po’ il composto.

Facciamo le polpettine che farciamo al centro con il dadino di formaggio, scamorza o altro. Scaldiamo in padella abbondante olio e friggiamo le polpettine. Se le facciamo piccole possono essere un aperitivo e non solo un secondo piatto. Possiamo anche cuocere le polpette in forno. Possiamo anche prepararle in anticipo e tenerle in frigo prima della frittura, in questo modo risulteranno anche più compatte.

Per la salsa mescoliamo lo yogurt greco con la maionese, l’erba cipollina tritata, zenzero grattugiato. Serviamo le polpette con la salsa e spicchi di limone.