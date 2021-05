Terrina di verdure e formaggio fritto, ricetta Fabio Potenzano

La ricetta del formaggio fritto, il primo sale fritto di Fabio Potenzano per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 5 maggio 2021. Ma c’è anche la ricetta della terrina di verdure. Due ricette meravigliose anche per lo chef siciliano che come sempre in poco tempo ci mostra tutti i passaggi per delle ricette da provare subito. Non è finita perché ci sono anche i fiori di zucca da cuocere in meno di un minuto nel forno a microonde. Non perdete le ricette di Potenzano per E’ sempre mezzogiorno, subito la terrina di verdure al forno e il formaggio primo sale fritto, ma anche l’idea dei fiori di zucca croccanti.

TERRINA DI VERDURE E PRIMO SALE – RICETTE FABIO POTENZANO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: grigliamo le melanzane, le zucchine e i peperoni. Condiamo con olio le nostre verdure.

Frulliamo basilico, menta, prezzemolo, origano fresco, la mollica di pane. I pomodori li cuociamo in forno come sempre con olio, sale, erbe aromatiche, zucchero.

Lessiamo le foglie dure del porro, quelle esterne, le scoliamo e disponiamo nello stampo rettangolare foderato con la carta forno. Sulla base mettiamo un po’ di panatura frullata, aggiungiamo le varie verdure che condiamo sempre con la panatura. Chiudiamo la terrina con il porro e con la carta forno. Adagiamo sopra un altro stampo pieno di sale, mettiamo in forno a 140° C per circa 30 minuti. Facciamo raffreddare e sformiamo la terrina.

Tagliamo a pezzi il formaggio primo sale. Nella ciotola prepariamo la pastella mescolando la farina con acqua naturale, aggiungiamo poi l’uovo e mescoliamo ancora. Aggiungiamo poi il resto dell’acqua fino alla giusta consistenza che arriva quando la pastella vela il dito o il cucchiaio. Passiamo i pezzi di formaggio nella pastella e poi nel pane grattugiato. Friggiamo in olio profondo e ben caldo. Facciamo dorare e scoliamo su carta da cucina.

I fiori di zucca ben puliti li condiamo con tanto formaggio grattugiato e mettiamo al massimo della potenza da 20 a 40 secondi nel microonde.

Tagliamo la terrina a fette e serviamo con il formaggio fritto e i fiori di zucca al formaggio.