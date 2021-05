Bocconcini di tacchino al forno con agretti, ricetta di Zia Cri

Bocconcini di tacchino con agretti è la ricetta E’ sempre mezzogiorno di Zia Cri di oggi 6 maggio 2021, la ricetta di un secondo piatto ottimo. Tra il ferro e la clorofilla la ricetta di oggi di zia Cri è davvero ottima. Evelina Flachi consiglia di non togliere del tutto il grasso perché con le giuste proporzioni c’è bisogno di tutto nella nostra dieta. Un bel piatto oggi da aggiungere alle ricette di Zia Cri da fare subito, la ricetta dei bocconcini di petto di tacchino su salsa al pomodoro con agretti, pinoli e uvetta. Da non perdere le altre ricette con Antonella Clerici su Rai 1.

RICETTE ZIA CRI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BOCCONCINI DI TACCHINO CON AGRETTI E SALSA AL POMODORO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: tagliamo il petto di tacchino a bocconcini. Il consiglio di zia Cri è di comprare il petto e non le fettine, è più conveniente. Facciamo marinare con un filo di olio, le spezie fresche tritate al coltello, lo zenzero grattugiato, succo di limone e un po’ di olio, lasciamo almeno 1 ora o anche tutta la notte.

Cuociamo gli agretti in acqua bollente. In padella tostiamo i pinoli senza aggiungere altro. Nella padella con i pinoli aggiungiamo gli agretti, saliamo e facciamo saltare aggiungendo un po’ di olio e l’uvetta, sale e pepe.

Tagliamo i pomodorini a metà e mettiamo in forno sulla teglia foderata con la carta forno, conditi con olio, sale, basilico, aglio, sale, pepe a 160° C per 30 minuti, poi li frulliamo e abbiamo la salsa.

In un contenitore sbattiamo le uova, in un altro versiamo il pane grattugiato. Passiamo i bocconcini di carne nell’uovo e poi nel pane grattugiato. Disponiamo il pollo sulla teglia foderata con la carta forno, un filo di olio di oliva e mettiamo in forno a 180° C per 20 minuti.

Serviamo il tacchino sulla base della salsa frullata con contorno di agretti.