Polpette di Zia Cri con le salse, la ricetta di Anna Moroni

La ricetta delle polpette di Zia Cri oggi 10 maggio 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. E’ la festa delle polpette con tre salse per servirle dopo averle fritte. Le polpette sono tra le ricette perfette di Anna Moroni che oggi è nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, ospite attesa da tutti. Le polpette di zia Cri con la ricetta di Anna Moroni è ricchissima con le tre salse, la salsa agrodolce, la sala alla cacciatora, la salsa al pepe verde. Anna Moroni segue la ricetta delle polpette con le salse, è la sua ricetta, aggiunge i suoi preziosi consigli. Sono polpette che friggiamo ma possiamo anche cuocerle in forno. Ecco la ricetta delle polpette E’ sempre mezzogiorno e delle tre salse di Zia Cri e Anna Moroni.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ZIA CRI – LE POLPETTE DI ANNA MORONI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: nella ciotola versiamo il macinato, il formaggio grattugiato, sale, pepe, uova intere e tuorli, aggiungiamo la mollica di pane ammollata nel latte, il prezzemolo tritato, amalgamiamo bene il tutto. Facciamo le polpette e le friggiamo in olio ben caldo e profondo, l’olio consigliato è l’olio di semi di arachidi.

Per la salsa alla cacciatora: nel pentolino mettiamo vino bianco, aceto, rosmarino, aglio, peperoncino, Anna Moroni fa aggiungere anche l’acciughina, facciamo andare sul fuoco

Per la salsa agrodolce: nella padella mettiamo la cipolla tritata con un po’ di olio, facciamo rosolare e aggiungiamo i sottaceti, lo zucchero, passata di pomodoro, facciamo cuocere.

Per la salsa al pepe verde sciogliamo in un’altra padella il burro con i grani di pepe verde. Aggiungiamo senape, panna e il brandy, facciamo andare, mescoliamo bene.

Scoliamo le polpette su carta da cucina e serviamo con le tre salse, ognuno si servirà con quella che preferisce, oppure divisiamo in tre parti le polpette e in ogni piatto aggiungiamo la salsa. Queste polpette sono buonissime anche fredde.