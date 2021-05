Spiedini di manzo al latte di cocco, la ricetta di Samya

La ricetta di Samya per fare gli spiedini di manzo al latte di cocco, il secondo piatto dalle ricette di Mattino 5. In realtà Samya avverte che questi spiedini fatti con il manzo possono anche essere serviti come antipasto. In più possiamo cuocere la carne sia in forno che alla piastra, inoltre, possiamo renderli piccanti o meno con il peperoncino. La parte deliziosa è la marinatura, è il latte di cocco ma poi c’è anche lo zenzero grattugiato. Serviti con anacardi e fettine di lime avremo un piatto davvero delizioso. Non perdete questa e le altre ricette di Samya, la ricetta con carne di manzo e latte di cocco.

RICETTE SAMYA MATTINO CINQUE – SPIEDINI DI MANZO AL LATTE DI COCCO

Ingredienti: 600 g di filetti di manzo, 1 peperoncino fresco, 250 ml di latte di cocco, 50 g di anacardi tostati, sale, prezzemolo e 1 pezzo di zenzero

Preparazione: grattugiamo lo zenzero con la grattugia a fori piccoli, ovviamente lo zenzero va sbucciato.

Tagliamo il filetto di manzo a cubetti. Nella ciotola grande mettiamo il latte di cocco, metà del peperoncino fresco a pezzetti, le foglioline di prezzemolo, sale, zenzero grattugiato e mescoliamo bene. Aggiungiamo qui il filetto a dadini. Copriamo con la pellicola per alimenti e mettiamo in frigo per 2 ore.

Scoliamo la carne dalla marinatura e con gli stecchini di ferro o anche di legno facciamo gli spiedini. Cuociamo sulla griglia bollente, facciamo rosolare e cuore in base alle nostre preferenze. Serviamo gli spiedini, tre per persona e completiamo con gli anacardi tritati in modo grossolano, fettine di lime e il resto del peperoncino a pezzettini. Possiamo anche cuocerli al forno, scegliamo noi il modo che preferiamo. Possiamo servirli come secondo piatto o come aperitivo, certo un aperitivo per niente leggero. Non perdete le altre ricette di Samya su Canale 5 e le altre ricette in tv.