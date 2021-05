Tajine di pollo alla frutta secca, la ricetta

Una nuova ricetta Cotto e Mangiato oggi 13 maggio 2021, la ricetta del tajine di pollo. E’ la versione di Tessa Gelisio ed è quella più semplice perché non tutti in casa abbiamo la pentola tajine quindi usiamo le pentole che abbiamo, le classiche. Pollo, frutta secca di vario tipo come datteri, prugne, uvetta e fichi secchi, alla fine aggiungiamo anche le mandorle. Non buttiamo via l’acqua in cui abbiamo lasciamo in ammollo la frutta secca, ci serve per completare la cottura del pollo. Di certo è un secondo piatto Cotto e Mangiato da provare, un modo diverso dai soliti per portare in tavolo il pollo.

RICETTE COTTO E MANGIATO – TAJINE DI POLLO

Ingredienti e preparazione: abbiamo 800 g di petto di pollo che tagliamo a dadini. Nella ciotola versiamo il pollo tagliato e aggiungiamo sale e aceto di mele, lasciamo 30 minuti.

In un’altra ciotola mettiamo in ammollo per 10 minuti in acqua calda 250 g di prugne secche, 150 g di datteri secchi, 150 g di fichi secchi e 50 g di uvetta.

Nella pentola facciamo sciogliere 80 g di burro e poi aggiungiamo 80 g di cipolla tagliata a fettine. Uniamo cannella e zafferano in polvere. In realtà avremmo bisogno della pentola di coccio, la tajine, ma in pochi ce l’hanno a disposizione, quindi prepariamo il pollo in una pentola classica. Aggiungiamo nella pentola il pollo, facciamo andare.

Scoliamo la frutta secca ma non buttiamo l’acqua. L’acqua la aggiungiamo nella pentola con il pollo, copriamo e facciamo cuocere a fuoco medio basso per circa 30 minuti. Aggiungiamo poi anche la frutta secca, copriamo e facciamo andare sempre a fiamma medio bassa per circa 35 – 40 minuti.

In una padella antiaderente tostiamo 100 g di mandorle con la pelle. Serviamo il pollo cotto e completiamo con le mandorle aggiunte in ogni piatto.