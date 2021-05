Filetto di manzo alle ciliegie, la ricetta di Gian Piero Fava per E’ sempre mezzogiorno oggi 24 maggio 2021 ed è davvero una ricetta incredibile. Gian Piero Fava ci delizia con le sue preparazioni, ci regala più ricette in una ma questa volta un po’ troppa fretta nel mostrare i vari passaggi in cucina. Il filetto di manzo fatto prima marinare, poi rosolare e alla fine cotto in forno con i suggerimenti dello chef di E’ sempre mezzogiorno. Tanti i consigli mentre Fava prepara il filetto di manzo, deliziosa l’idea di usare la frutta con questo secondo piatto ma magari non piacerà a tutti. Ecco la ricetta di oggi da E’ sempre mezzogiorno, la ricetta del filetto di manzo alle ciliegie e sedano rapa.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI GIAN PIERO FAVA – FILETTO DI MANZO ALLE CILIEGIE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mariniamo il manzo con olio, pepe, bacche di ginepro e tutte le erbe aromatiche previste o quelle che abbiamo in casa, non aggiungiamo il sale. Nella padella antiaderente e ben calda mettiamo la carne e facciamo rosolare su tutti i lati, poi disponiamo sulla griglia e mettiamo in forno a 160° C per 30 minuti circa. Ovviamente nel formo mettiamo una teglia sotto la griglia per non sporcare tutto.

Tagliamo il sedano rapa a fette tonde spesse di circa 1 cm, facciamo delle cotolette, quindi passiamo nella farina e poi nelle uova e alla fine nel pane grattugiato. Friggiamo in padella con olio ben caldo, facciamo dorare.

Altro sedano rapa lo tagliamo a cubotti. Nel pentolino facciamo mettiamo un po’ di olio, trito di cipolla e aggiungiamo il sedano rapa a cubotti, aggiungiamo un po’ di brodo e facciamo cuocere. Frulliamo e abbiamo la crema di sedano rapa.

Spadelliamo le ciliegie in padella, ovviamente senza nocciolo, tagliate a metà, aggiungiamo poi il liquore e facciamo sfumare, frulliamo con il mixer a immersione aggiungendo il fondo cottura della carne, saliamo e pepiamo.

Tagliamo a fette il filetto di manzo. Serviamo le fette di carne con una base accanto di crema di rapa, aggiungiamo sopra le ciliegie e completiamo con il sughetto, le ciliegie e il sedano rapa fritto.