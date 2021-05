Peperoni ripieni, la ricetta di Mattia e Mauro Improta

Che bontà i peperoni ripieni di Mattia e Mauro Improta, la ricetta E’ sempre mezzogiorno di oggi 28 maggio 2021. Peperoni ripieni, farciti con carne macinata, con pane, con uovo, prezzemolo, zucchine, olive e pinoli. Un ripieno goloso per la ricetta di Mauro Improta, per fare i peperoni imbottiti, farciti, ripieni. E’ una ricetta napoletana ma tutti preparano i peperoni in ripieni, ognuno con la propria ricetta. Mauro Improta avvisa che questo è un piatto unico, non un secondo piatto, non serviamo altro. Possiamo gustare i peperoni ripieni di E’ sempre mezzogiorno sia caldi che freddi perché saranno sempre ottimi.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI MATTIA E MAURO IMPROTA – PEPERONI RIPIENI

Ingredienti: 4 peperoni medi, 300 g di macinato di vitello, 100 g di mollica di pane, 100 ml di latte, 2 zucchine, 20 g di pinoli, 20 g di live di Gaeta, 100 g di scamorza, 100 g di pangrattato, 30 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, prezzemolo, olio, sale e pepe, basilico

Preparazione: tagliamo il pane senza la crosta, solo la mollica a pezzetti la mettiamo in ammollo nel latte.

Laviamo i peperoni e disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, condiamo con un po’ di olio e mettiamo 15 minuti a 180° C in forno

Macinato, sale, pepe, prezzemolo tritato, un uovo, aggiungiamo la mollica di pane ammollata e strizzata bene, amalgamiamo bene il tutto.

Tagliamo le zucchine a dadini e saltiamo in padella con un po’ di olio, pinoli e olive, aggiungiamo un po’ di concentrato di pomodoro, facciamo cuocere velocemente e aggiungiamo al ripieno di macinato, amalgamiamo il tutto. Abbiamo così il ripieno completo.

Prendiamo i peperoni dal forno, facciamo raffreddare nel sacchetto e così possiamo togliere se vogliamo la pellicina. Togliamo la calotta, eliminiamo i semi senza rompere i peperoni. Farciamo i peperoni con il ripieno. Disponiamo i peperoni sulla teglia foderata con la carta forno e unta con un po’ di olio. Mescoliamo pane grattugiato e parmigiano grattugiato e aggiungiamo sul ripieno, mettiamo in forno 180° C per 30 minuti e poi qualche minuto funzione grill per la gratinatura.

Sbollentiamo velocemente il basilico, scoliamo in acqua ghiacciata e poi frulliamo con un uovo, abbiamo la salsa. Serviamo i peperoni ripieni con la calotta e gocce di salsa al basilico.