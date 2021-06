Faraona con sauce blanche, la ricetta di Chloe Facchini

Con la ricetta della faraona torna Chloe Facchini e aggiunge alle ricette E’ sempre mezzogiorno come sempre ottime idee e consigli da rubare alla sua esperienza. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 15 giugno 2021 la ricetta della faraona con crema al burro, la faraona con salsa blanche. Siamo poco abituati ad utilizzare la faraona ma è una carne che contiene molto ferro ed è poco grassa, quindi perfetta da alternare alla carne rossa.La crema di burro avanzata va conservata in frigo e quando la dobbiamo riusare la scaldiamo a bagnomaria. Ecco la ricetta della faraona impanata e fritta da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE CHLOE FACCHINI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – FARAONA CON SAUCE BLACHE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: aceto di vino bianco e vino bianco li versiamo nel pentolino e aggiungiamo lo scalogno tritato, facciamo ridurre di 1/3 e aggiungiamo la panna, facciamo andare sul fuoco, sale, pepe macinato fresco. Solo adesso aggiungiamo il burro freddo a dadini, mescoliamo velocemente con la frusta, lo dobbiamo montare e non ne aggiungiamo altro prima che sua sciolto il burro già messo. Dobbiamo raggiungere la densità desiderata, consideriamo che c’è bisogno di tanto burro. Dobbiamo ottenere la sauce blache, una crema di burro.

Tostiamo il pane grattugiato in forno a 240° C per qualche minuto, facciamo raffreddare e versiamo nella teglia o in un piatto. In un’altra teglia mettiamo la farina, in un’altra le uova sbattute. Passiamo la faraona prima nella farina e poi nelle uova quindi nel pane grattugiato tostato, ma non pressiamo la panatura altrimenti l’umidità non riuscirà ad uscire durante la cottura e la panatura si stacca.

In una padella sciogliamo il burro. Friggiamo le fette di carne panate nel burro ben caldo. Scoliamo su carta da cucina. Prezzemolo, maggiorana, timo e menta le tritiamo al coltello e aggiungiamo alla carne ben calda al momento di servire. Completiamo con una ciotolina sdi sauce blanche.