Baccalà sfogliato con patate e zucchine, ricetta Gian Piero Fava

La ricetta di Gian Piero Fava del baccalà sfogliato con concia di zucchine per E’ sempre mezzogiorno di oggi 18 giugno 2021. Nella ricetta di oggi di Fava c’è anche il pesto di rucola, in studio è presente Ivano Ricchebono e le battute ci fanno sorridere perché per lo chef genovese non ammettere altro tipo di pesto che quello genovese. La ricetta E’ sempre mezzogiorno del baccalà con il pesto di rucola, le patate, le zucchine, una delizia che dobbiamo provare. E’ una ricetta con vari passaggi tutti golosi. Non perdete questa e le altre ricette di oggi da E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE GIAN PIERO FAVA E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – BACCALA’ CON PATATE ZUCCHINE E RUCOLA

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: mettiamo le patate pelate e a cubetti nella pentola con acqua fredda con alloro e sale, dal bollore tre minute e sono pronte.

Nella vaporiera mettiamo delle erbe, sopra cuociamo il baccalà con altre erbe e la scorza di limone intera. Sotto mettiamo rosmarino e aneto, sopra rosmarino, timo e buccia di limone, aggiungiamo sul baccalà anche un po’ di olio di oliva. Chiudiamo e facciamo cuocere 14 minuti a temperatura costante, quindi non facciamo bollire troppo.

Con il mixer a immersione facciamo il pesto di rucola: versiamo nel bicchiere olio, anacardi, pecorino grattugiato e iniziamo a frullare. Aggiungiamo la rucola solo alla fine e frulliamo bene, in questo modo non si ossida e resta un bel colore.

Tagliamo le zucchine a rondelle e friggiamo in olio profondo e bollente, scoliamo e mariniamo subito a caldo con peperoncino, aglio, basilico e olio e poi facciamo raffreddare e lasciamo marinare in frigo coperte per una notte.

Tagliamo il sedano a julienne. Tagliamo il baccalà a pezzi, sfogliato, aggiungiamo i pomodori secchi a striscioline, le olive, il basilico, facciamo insaporire. Serviamo su una base di patate e zucchine fritte e marinate con il loro olio e il piccante, il baccalà e il pesto di rucola.