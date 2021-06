Falafel con salse, ricetta delle polpette con i ceci di Francesca Marsetti

La ricetta delle polpette con i ceci crudi, la ricetta di Francesca Marsetti da E’ sempre mezzogiorno di oggi 25 giugno 2021, la ricetta delle falafel con salse. Una ricetta per fare le polpette fritte ma senza carne, solo con i ceci che devono essere crudi. Le polpette possiamo anche cuocerle al forno ma ovviamente le falafel con salse sono buonissime fritte più che al forno. Per fare queste polpette c’è un attrezzo per renderle perfette ma anche con le mani possiamo fare la forma classica, tonde. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi, non solo le polpette con i ceci crudi e le tre salse ma anche le altre idee dell’ultima puntata.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FRANCESCA MARSETTI: POLPETTE CON I CECI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: ammolliamo i ceci in acqua, quindi li lasciamo crudi e poi scoliamo e frulliamo con il cumino, cipolla, un po’ di aglio. Va frullato allo sfinimento, come suggerisce Francesca. Lo scuotiamo ogni tanto per farlo frullare bene. Versiamo nella ciotola e uniamo coriandolo e prezzemolo tritati che non frulliamo con il resto altrimenti il composto diventa verde. Facciamo riposare coperto, si deve compattare. Poi facciamo le polpette, le classiche palline, ci aiutiamo bagnando un po’ le mani con l’acqua.

La menta fresca la tritiamo al coltello, uniamo sale, pepe, olio di oliva, yogurt e mescoliamo bene il tutto, abbiamo la prima salsa.

Per la seconda salsa lasciamo la buccia al cetriolo, tagliamo a pezzi e togliamo i semi, la parte centrale. Tagliamo a dadini e aggiungiamo l’erba cipollina tritata al coltello, sale, olio, basilico e menta tritate, un cucchiaio di yogurt e pepe, mescoliamo il tutto.

Per la terza salsa incidiamo i pomodori maturi ma sodi, lessiamo pochi secondi, scoliamo, peliamo e tagliamo a metà, togliamo i semi. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, sale, pepe, olio e mettiamo in forno per farli asciugare. Togliamo dal forno e tagliamo a pezzetti, aggiungiamo ancora sale, pepe e olio e mescoliamo.