Crema di piselli con mazzancolle al curry, ricetta di Samya

La ricetta di Samya per preparare la crema di piselli con mazzancolle al curry, un piatto suggerito nelle ultime puntate di Mattino 5. Come sempre le ricette di Samya sono facili e veloci e la crema di piselli abbinata alle mazzancolle è tutta da provare. In questo modo facciamo magiare a tutti, grandi e bambini sia i piselli che del pesce. In più l’aggiunta di curry e pepe bianco completa il piatto. Un piatto estivo, una ricetta per tutta l’estate che è ovviamente perfetta anche per chi è a dieta o vule restare leggero per la cena o per il pranzo. Scopriamo nel dettaglio quali sono gli ingredienti necessari e i passaggi per un’ottima crema di piselli.

RICETTE SAMYA PER MATTINO 5 – CREMA DI PISELLI CON MAZZANCOLLE AL CURRY

Ingredienti: 700 g di piselli, 12 mazzancolle, 2 scalogni tritati, 40 g di burro, basilico fresco, sale, pepe bianco, olio di oliva e 1 cucchiaino di curry in polvere

Preparazione: spezzettiamo il basilico. Puliamo le mazzancolle, le sgusciamo e aggiungiamo al basilico. Nella ciotola uniamo anche il curry in polvere, il pepe bianco macinato fresco, il sale, un cucchiaio di olio di oliva, mescoliamo bene il tutto. Copriamo con la pellicola e facciamo marinare in frigo, il tempo di cucinare i piselli.

In padella mettiamo circa 30 g di burro e aggiungiamo lo scalogno tritato al coltello, facciamo stufare fino a quando diventa trasparente. Uniamo i piselli, il sale e il pepe bianco fresco, copriamo i piselli a filo con l’acqua calda e copriamo la padella con il coperchio. Facciamo cuocere circa 20 minuti e poi togliamo dal fuoco. Frulliamo con il mixer a immersione.

Facciamo sciogliere i 10 g di burro rimasti in un’altra padella e uniamo le mazzancolle marinate. Due minuti di cottura e sono pronte. Serviamo le mazzancolle sulla crema di piselli utilizzando magari delle belle ciotole.