Tonno scottato al sesamo con salmoriglio, ricette di Giusina in cucina

Pochi ingredienti per la ricetta del tonno scottato di Giusina in cucina ma il risultato è un tonno scottato al sesamo con salmoriglio. Cos’è il salmoriglio? E’ una emulsione di olio, sale, origano e succo di limone, soprattutto succo di limone. E’ una delle ricette di Giusina in cucina più facile e veloce, è il secondo piatto dell’ultima puntata da Favignana. Giusina Battaglia ha suggerito un menù al tonno, ovvio perché lì c’è la tonnara più antica. Magari un giorno ci mostrerà anche la ricetta per fare il tonno sott’olio ma questa volta ecco come si fa il tonno fresco scottato in padella con semi di sesamo e servito col salmoriglio.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – TONNO SCOTTATO AL SESAMO CON SALMORIGLIO

Ingredienti: 4 fette di tonno, sesamo bianco e nero, 2 limoni, olio di oliva, origano, sale, pepe e un rametto di rosmarino

Preparazione: scaldiamo la padella. Tagliamo il tonno fresco a fette dello stesso spessore. Uniamo i semi di sesamo bianchi e neri, mescoliamo e qui passiamo le fette di sesamo.

Il tonno dobbiamo solo scottarlo perché all’interno deve rimare rosato. Facciamo una emulsione con olio, succo di limone, sale e origano e mescoliamo bene il tutto e abbiamo il salmoriglio.

La padella è ben calda e adagiamo il tonno, lo facciamo scottare su tutti i lati, ci aiutiamo con la pinza e dobbiamo essere veloci perché altrimenti si cuoce troppo. Serviamo subito il tonno ma prima dobbiamo usare il salmoriglio, basta spennellare il tonno scottato usando il rametto di rosmarino oppure versare con il cucchiaio il composto emulsionato fino a fare un po’ ammorbidire il pesce. Serviamo subito e gustiamo questo ottimo piatto.