Ricette di Zia Cri: curry di pollo al burro

Dalle ricette che Zia Cri propone sul suo profilo social la ricetta del girono è curry di pollo al burro, una ricetta ovviamente facile e veloce. Come sempre Cristina Lunardini ci regala ricette deliziose in attesa del suo ritorno nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Pochi ingredienti ma più che altro abbiamo bisogno di un po’ di spezie per dare al piatto il gusto così deciso, quello di una ricetta che è indiana. Il pollo, le cipolle, i pomodori, la panna e poi burro, panna da cucina ma soprattutto semi di cumino, zenzero e peperoncino. E’ una ricetta che Zia Cri propone per la cena, una ricetta che non possiamo perdere. Scopriamo nel dettaglio come si prepara il curry di pollo al burro, la ricetta di Cristina Lunardi dal suo profilo Instagram.

RICETTE ZIA CRI – CURRY DI POLLO AL BURRO

Ingredienti per 4 persone: 600 g di petto di pollo, 2 cipolle, 4 spicchi di aglio, olio di oliva, semi di cumino, 6 pomodori, curcuma, garam masala, peperoncino in polvere, zenzero in polvere, 100 g di burro, 100 g di anacardi non salati, sale e 50 g di panna da cucina

Preparazione: in padella versiamo un po’ di olio e aggiungiamo il petto di pollo tagliato a bocconcini, saliamo e facciamo cuocere 10 minuti, non deve raggiungere la cottura completa.

Togliamo il pollo e teniamo da parte, nella stessa padella facciamo rosolare le cipolle tagliate a dadini e l’aglio tritato, ovviamente olio e aggiungiamo i semi di cumino, i pomodori tagliati a dadini, uniamo anche la curcuma, garam masala, peperoncino rosso in polvere, zenzero in polvere e poi gli anacardi e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche un po’ di acqua e saliamo, facciamo cuocere 10 – 15 minuti. Poi frulliamo il tutto con un mixer a immersione e otteniamo la purea che deve essere fine.

Alla salsa in padella aggiungiamo il pollo cotto prima, uniamo anche il burro e la panna da cucina. Facciamo cuocere almeno 3 o 4 minuti e possiamo servire. Possiamo anche completare il piatto come mostra Zia Cri e aggiungere un po’ di pomodoro fresco tagliato a dadini e foglie di prezzemolo fresco.