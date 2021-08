Ricette siciliane, polpette di tonno di Giusina in cucina

La ricetta delle polpette di tonno di Giusina in cucina, una delle ricette siciliane che deve diventare un nostro secondo piatto perché tanto buone e facili da fare. Giusina Battaglia racconta che chi lavorava il tonno a fine mese riceveva anche gli scarti del tonno, le mogli preparavano queste polpette. Un piatto siciliano che Giusina cucina ancora ancora una volta da Favignana. Sembra di sentire il profumo di tonno ma è una ricetta fritta, le polpette sono fritte, come tante golosità siciliane. Pochi ingredienti e tutti ci ricordano la Sicilia. Dopo la ricetta del parfait al cioccolato e mandorle non potete perdere la ricetta delle polpette di tonno. Da qualche anno a Favignana per onorare il tonno un amico di Giusina organizza un evento di quattro giorni, sarebbe davvero bellissimo essere ospite di questa bella manifestazione. Giusina prepara le polpette, infarina e frigge.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – POLPETTE DI TONNO

Ingredienti: 500 g di tonno fresco, passolina, una manciata di pinoli, caciocavallo grattugiato, 1 uovo, menta, pane grattugiato, olio, sale e pepe

Preparazione: tagliamo il tonno fresco a pezzi e tritiamo nel frullatore, otteniamo un composto che versiamo nella ciotola. Uniamo il caciocavallo grattugiato, un po’ di passolina, i pinoli, l’uovo, un po’ di pane grattugiato, la menta fresca tritata al coltello, un po’ di sale e lavoriamo il tutto, lo mescoliamo bene prima con la forchetta e poi con le mani e poi facciamo le polpette. La grandezza delle polpette sarà simile a quella dei mandarini. Schiacciamo un po’ le polpette e le passiamo nella farina.

Friggiamo le polpette in poco olio di oliva, quindi non friggiamo in olio profondo ma facciamo ben dorare e possiamo servire così semplici, come piacciono a Giusina Battaglia. Anche Lello le assaggia e conferma che sono ottime, che gli ricordano i sapori da bambino.