Chili con carne, la ricetta piccante di Zia Cri

Alle ricette di Zia Cri aggiungiamo una ricetta piccante, chili con carne, un piatto di origini texane, una vera bontà ma attenzione perché va servito caldo ed è piccante quindi forse con questo gran caldo non andrà bene per tutti. Cristina Lunardini invece si mette ai fornelli, ha voglia di chili con carne e suggerisce la ricetta con ogni passaggio, con tutte le dosi, gli ingredienti giusti. Non perdete questa e le altre ricette di Zia Cri. Ecco come si preparare un bel piatto di chili con carne, il piatto texano piccante che va servito con tortilla, riso, pomodori, panna acida e altro.

RICETTE PICCANTI DI ZIA CRI – CHILI CON CARNE

Ingredienti: 800 gr di carne di manzo, 500 gr di fagioli neri precotti, 2 peperoni rossi, 1\2 l di passata di pomodoro, 1\2 l di brodo di carne, 1 cipolla bianca, 1 cipolla rossa, 3 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco piccante, 1 cucchiaio cumino in polvere, 1 cucchiaio coriandolo in polvere, 1 cucchiaio zucchero di canna, olio evo, sale, pepe

Per completare il piatto: coriandolo fresco, tortillas, riso bollito, pomodori maturi, avocado, panna acida, insalata

Preparazione: tagliamo la cipolla bianca e rossa a fettine sottili, tagliamo anche l’aglio a fettine molto sottili. Tritiamo il peperoncino fresco. Tagliamo il peperone a dadini. In una pentola scaldiamo un po’ di olio e facciamo rosolare la carne a fiamma alta, saliamo e aggiungiamo del brodo, facciamo asciugare e poi versiamo il tutto in un contenitore.

Nella stessa pentola versiamo adesso altro olio, uniamo il peperoncino, aglio, le cipolle, i peperoni, lo zucchero di canna e saliamo, mescoliamo e facciamo cuocere qualche minuti. Aggiungiamo il cumino e il coriandolo on polvere, bagniamo con del brodo e facciamo cuocere 10 minuti.

Adesso aggiungiamo nella pentola la carne tenuta da parte e uniamo anche la passata, copriamo con il brodo e cuociamo per 1 ora a fiamma bassa.