Polpo alla catalana, la ricetta di Giusina in cucina

La ricetta del polpo alla catalana è la ricetta di Giusina in cucina che non possiamo perdere è la ricetta siciliana per cuocere e gustare il polpo in modo perfetto. Con Giusina Battaglia impariamo a cuocere il polpo ma soprattutto lo serviamo con tanto colore e con tanto gusto. La Sicilia è tutta a tavola con questa ricetta del polpo alla catalana. Gli aromi che Giusina utilizza sono prezzemolo, basilico e alloro ma c’è anche un bel po’ di ottimo di olio di oliva in questo piatto. Non perdete questa e le altre ricette siciliane della bravissima giornalista con la passione per la cucina e per la sua terra.

RICETTE GIUSINA IN CUCINA – POLPO ALLA CATALANA

Ingredienti: 1 kg di polpo, 2 carote, mezza cipolla di Tropea, 3 gambi di sedano, capperi, olive nere denocciolate, 20 pomodorini pachino, alloro, sale, prezzemolo e basilico

Preparazione: prendiamo il polpo e lo caliamo nella pentola con l’acqua bollente per tre volte, poi mettiamo nella pentola e aggiungiamo un po’ di cipolla a fette, una carota a pezzi, due foglie di alloro, un po’ di sale e facciamo cuocere minimo 30 minuti. Togliamo dal fuoco e facciamo riposare altri 20 minuti nella sua acqua.

Tritiamo al coltello in modo grossolano il prezzemolo e il basilico. Puliamo la carota e tagliamo a rondelle. Tagliamo a fette la cipolla rimasta. Tagliamo a pezzettini il sedano. Tagliamo anche i pomodorini a metà. Versiamo tutto nella ciotola grande, sarà la catalana di verdure.

Scoliamo il polpo e tagliamo a pezzi, aggiungiamo nella ciotola. Mescoliamo e uniamo le olive, i capperi dissalati, abbondante olio di oliva, mescoliamo ancora e possiamo servire. Decoriamo con due foglie di alloro, non serve altro.